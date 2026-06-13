◇MLB ホワイトソックス 8-2 ドジャース(日本時間13日、レート・フィールド）

ドジャースは先発・佐々木朗希投手が5回途中7失点と崩れ敗戦。大谷翔平選手が欠場した打線も、4回以降はランナーを出すことが出来ませんでした。

前回登板から中6日でマウンドに上がった佐々木投手は初回、2アウトを奪ったところからソロホームランを浴びて先制を許します。

それでも打線は2回、ノーアウト満塁のチャンスでサンティアゴ・エスピナル選手がタイムリー2ベースヒットを放ち、逆転に成功。

援護を受けた佐々木投手はその後は毎回ヒットを浴びながらも、追加点は与えない粘りの投球を見せます。

しかし1点リードの5回に捕まりました。先頭から四球とヒットでピンチを迎えると、2者連続タイムリーを浴びて勝ち越しを許しました。その後1アウトから連続で四球を与え、押し出しで4点目を与えました。

佐々木投手は1アウト満塁の場面で降板となりますが、代わったブレーク・トライネン投手も2本の2点タイムリーを浴び、ドジャースはこの回一挙7失点を喫しました。

佐々木投手はこの日、5回途中91球、7被安打(うち1被本塁打)、4奪三振、3与四球、7失点となりました。

中盤に大きなビハインドを背負った打線は、4回以降は相手投手陣の前に1度もランナーを出すことが出来ず。反撃の糸口すらつかめずに敗戦しました。