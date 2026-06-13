「ブルージェイズ８−５ヤンキース」（１２日、トロント）

ブルージェイズが乱打戦を制して同地区のヤンキースを撃破。借金を２に戻した。岡本和真内野手は初回の第１打席で１４号２ランを放つなど４打数１安打２打点で勝利に貢献した。

この日から復帰した正捕手・カークが先制の適時二塁打を放ち、なおも２死二塁で迎えた第１打席だった。カウント２−２からの６球目、内角低めのスライダーを完璧にすくい上げた。打球はグングン伸びて左翼ポール際の最上段席へ着弾。衝撃の一発にベンチではゲレーロが思わず頭を抱えた。

さらにボールをキャッチしたファンも驚きの表情を浮かべ、スタンドは大興奮。ロジャースセンターの最上段席へ届く飛距離１２９メートルの特大弾。価値ある一撃で試合の主導権を引き寄せた。

これで打線が勢いづくと、二回にはスプリンガーが２ランを放って突き放した。２点差に迫られた五回にはゲレーロ、カークの連続適時打で突き放した。

岡本は以降の打席で快音を響かせることはできなかったが、打率・２３０をキープ。カークは復帰戦で３打数３安打２打点の大暴れだ。開幕位直後に正捕手が離脱したことでチームは低迷。なかなか勝率５割を上回ることができず、故障者続出で苦しい戦いを強いられてきた。

その中でも岡本が好守で踏ん張り、チームを支えてきた。バーショが負傷者リスト入りしてしまったが、扇の要が戻ってきたことで勢いを加速させられるか。今後の戦いへ希望を抱かせる１勝となった。