◆第２８回東京ジャンプステークス・ＪＧ３（６月１３日、東京競馬場・芝３１１０メートル、稍重）

昨年から午前開催となった府中のジャンプ重賞が１０頭で争われ、高田潤騎手騎乗で圧倒的１番人気で単勝１・２倍のジューンベロシティ（牡８歳、栗東・武英智厩舎、父ロードカナロア）は２着。道中、前目を追走したが、最後の直線でも勝ち馬を捉えられず。レース史上初の４連覇はならなかった。勝てばＪＲＡでの同一重賞４連覇で、２０１６〜２０年に中山グランドＪを５連覇したオジュウチョウサン以来、史上２頭目となる快挙だった。

今年で８歳を迎えたが、前走の小倉ジャンプステークスは勝負どころで厳しいプレッシャーを受けながら２着と崩れず、３着には４馬身差。年齢による衰えを感じさせないパフォーマンスを披露していた。秋に行われる東京ハイジャンプも２連覇中と、相性抜群の東京障害コースだったが、白星を挙げることはできなかった。

勝ったのは３番人気のスズカハービン（難波剛健騎手）で勝ちタイムは３分２２秒３。２０２３年秋陽ジャンプＳでロードトゥフェイムがマークした３分２３秒６を更新するコースレコード。３着には８番人気のブラックボイス（坂口智康騎手）が入った。