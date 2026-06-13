「ホワイトソックス８−２ドジャース」（１２日、シカゴ）

ホワイトソックスが逆転で３連勝。ア・リーグ中地区首位をキープした。五回に打者１１人の猛攻で一挙７得点のビッグイニングを作り、ワールドシリーズ連覇中の王者を圧倒した。

１点を追う五回だった。ドジャース・佐々木からピーターズが奪った四球が猛攻の始まりだった。ロモ、アントナッチの連打で一気に試合を振り出しに戻すと、バルガスが右越えの適時二塁打を放って逆転に成功した。

なおも無死二、三塁からベニンテンディは三振に倒れたが、Ｃ・モンゴメリーが四球を選んで満塁。さらにＢ・モンゴメリーも冷静にボールを見極めて押し出し四球をもぎ取った。

ここで佐々木をＫＯすると、マイドロスが２点タイムリーを放って一挙５点のビッグイニング。さらにピーターズも右中間へ２点二塁打を放ち、打者一巡の猛攻で７得点。村上も身を乗り出して絶叫し、本拠地は大興奮に包まれた。

先発の前ＤｅＮＡ・ケイは二回に逆転を許すも以降はドジャース打線を抑え込んだ。５回２失点で先発の役割を果たすと、以降はリリーフ陣が反撃を封じた。

これでホワイトソックスは３連勝となり、貯金を今季最多の「６」へ伸ばした。前カードではＭＬＢ最高勝率を誇るブレーブスに連勝を決めた。そしてＷＳ連覇中の王者・ドジャースも勢いでのみこんだ３連勝。３年連続１００敗超の弱小球団が変貌を遂げている今季、ジャイアントキリングの連勝街道となった。