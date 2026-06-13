◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ アントニオ・バルガス《12回戦》ジェシー・ロドリゲス（2026年6月14日 米アリゾナ州グレンデール デザート・ダイヤモンド・アリーナ）

前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳、23勝16KO）が12日（日本時間13日）、同地でWBA世界バンタム級正規王者アントニオ・バルガス（29＝米国、19勝11KO1敗1分け）戦の前日計量に臨み、両者ともに117・6ポンド（約53・3キロ）でパスした。

バンタム級に転級し、世界3階級制覇を目指すロドリゲスは「今はとても気分がいい。115ポンド（約52・1キロ＝スーパーフライ級）より強く、シャープになった。これまでとは違った“バム”に期待してほしい。はるかに成熟した姿を見せて世界3階級制覇する準備ができている」と状態の良さをアピールした。

自身より3センチ高い、1メートル66の正規王者バルガスを見上げるように約30秒間のフェースオフで視線を交錯させると「（バルガスとは）10年前にスパーリングをしたこともあるがそれは関係ない。自分の実力は分かっているし、リング上で何をするつもりかも分かっている」と意気込む。

米老舗専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）で4位にランクするロドリゲスは、PFP1位に君臨する世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の次戦相手候補にも浮上する。PFP対決を実現させるためにもアピールに意欲を示し「どの試合もそうだが、明日も自分の実力を証明したい。明日の夜は歴史を目撃するだろう」と自信満々に話した。