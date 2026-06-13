「ホワイトソックス８−２ドジャース」（１２日、シカゴ）

ドジャースが悪夢の逆転負けを喫し連勝はならず。先発の佐々木朗希投手が五回につかまり、４回１／３をメジャーワーストとなる７失点ＫＯで４敗目を喫した。左膝炎症でスタメン落ちした大谷翔平投手は欠場となった。

序盤４イニングをソロ本塁打一本に抑えていた佐々木。悪夢が襲ったのは五回だった。先頭のピーターズに四球を与えると、連打を浴びて同点に追いつかれた。さらに逆転を許すと一気に投球フォームのバランスが崩れ、Ｃ・モンゴメリー、Ｂ・モンゴメリーに連続四球を与えて押し出しで１点を献上。ここでロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。

さらに２番手のトライネンも勢いを止めることができず、打者計１１人の猛攻を浴びて一挙７失点を喫したドジャース。佐々木は７失点となりメジャーワースト記録となってしまった。

中盤でゲームの趨勢が決まると、ロバーツ監督は六回裏の守備からフリーマン、ベッツをベンチへさげた。捨てゲームの厳しい選択を迫られた。チームは前日のパイレーツ戦を終え、ピッツバーグから移動日なしでのゲームとなっており、翌日はデーゲームが控えている。選手のコンディションを優先するために中盤で負けを覚悟した形になった。打線は四回以降、１人の走者も出せずに敗れた。

ドジャースは今回のピッツバーグ、シカゴ遠征で２勝２敗となった。１４日は山本由伸投手が先発マウンドに上がる予定。勢いに乗るア・リーグ中地区首位チームを止められるかが焦点になりそうだ。