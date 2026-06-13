『seiste（セイスト）』のタブレットショコラ フランボワーズシトロンヴェールほか｜chicoの“お菓子な宝物”

スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『seiste（セイスト）』のタブレットショコラ フランボワーズシトロンヴェールほか、です。

左から、「クイニーアマンショコラ」1個810円、「タブレットショコラ フランボワーズシトロンヴェール」（1枚3240円）はタブレット1枚が粋なギフトになるパッケージに入れて。「ギルティキャラメル」（4860円）はクッキー缶「ジャーニー」と1週間交代で登場。砂糖代わりに粉にしたキャラメルを使い、歯切れ良さと塩気がクセになるキャラメルサンドやクリスピーキャラメルなど、5種のキャラメルクッキーが収まる。

ポップアップや催事にだけ出現し、出合った人々をやみつきにさせてきた『seiste』が、ついに常設店をオープン！ 手がけるのは「帝国ホテル 東京」で経験を積み、『アルノー・ラエール』日本店でシェフパティシエを務めた瀧島誠士さん。

薄めにキャラメリゼしたサクもっちりな生地にジャンドゥーヤ（※）を忍ばせた「クイニーアマンショコラ」や、今春登場するや大人気クッキー缶「ジャーニー」に並ぶダブルエースに躍り出た、キャラメル尽くしのクッキー缶、その名も「ギルティキャラメル」…そそるルックスを裏切らない（むしろ超えてくる）垂涎のラインナップが揃うなか、グランメゾンとしての門出に、艶やかなタブレットショコラがお目見えした。

フランボワーズとライムの一枚は、ベリー系の酸味を秘めたペルー産カカオのチョコ。齧るとパリッと砕ける極薄チョコから、甘酸っぱいコンフィチュールとガナッシュがとろり。いい意味でタブレット離れしたジューシーさは、もはやデザート感覚。ライム果汁を効かせたフランボワーズコンフィチュールは鮮やかに甘酸っぱく、ガナッシュはたっぷりライム皮を混ぜ込みなんとも清々しい！

「考えるより直感的においしいものを前提に、こんなふうに全体を調和させつつパーツの酸味をわざと強くする、など記憶に残るトリガーも仕込んでいます」と瀧島シェフ。おいしいだけですまない、忘れ難いひと口を。

※ ジャンドゥーヤ…すりつぶしたナッツを混ぜ込んだチョコレート

SHOP DATA

seiste

東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館B1 TEL. 03-3352-1111（大代表） 10:00〜20:00 休みは施設に準ずる

chico

チコ スイーツライター。大人気のガイド本『東京の本当においしいスイーツ探し』（ギャップ・ジャパン）シリーズ監修。