いよいよ13日に決勝がスタートするル・マン24時間レース。長丁場を限界のスピードで走り続けるル・マンでは、時に予測不能なハプニングがつきものだ。

【実際の映像】トップ快走もまさか！前代未聞のハプニング

今年のル・マンを前に公開された『ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026』では、過去のWECで起きた前代未聞のハプニングを特集。2017年のル・マン24時間レースにおいて、トップを快走していたトヨタの7号車が、信じ難い“勘違い”によってリタイアに追い込まれるという異例の光景が注目を集めた。

レースはスタートから8時間が経過し、トップを走るトヨタはぶっちぎりの状態であった。しかし、ここで別の車がクラッシュしたことでセーフティカーが導入される。トヨタはセーフティカー先導車走行中にピットインを行い、小林可夢偉へとドライバーチェンジ。さらなる引き離しにかかるため、オフィシャルの指示に従ってピットロードでコースへの復帰を待っていた。そこへ、スタッフと同じような格好をした男が横から現れ、小林に向けて何やら合図を出す。これを勘違いした小林はマシンを発進させてしまうが、これがとんでもない罠だった。

このシーンに、スタジオのチョコレートプラネット長田庄平が「何？どういうこと？」と困惑の声を上げた予想外の事態。ピットからは小林へストップの指示が出されるも、焦った小林が急な操作を行ったことでマシンにクラッチトラブルが発生し、まさかのリタイアとなってしまった。この前代未聞のハプニングについて、ピエール北川氏は「実はあれは違うチームのドライバーが可夢偉さんのファンだったんですよ。で、可夢偉さん頑張ってって言いに行ったら可夢偉さんが勘違いして出ちゃった」と状況を解説。

この年は優勝を逃したトヨタだったが、翌2018年から5連覇を達成。今年は直近3年連続でル・マンを制覇しているフェラーリ打倒を掲げ、いよいよ13日の23時から24時間の熱戦が幕を開ける。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）