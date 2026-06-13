内閣府の「高齢社会白書（令和7年版）」によると、65歳以上の約半数が「孤立死」に対して不安を抱えており、一人暮らしの高齢者は今後も増加していくと見込まれています。たとえ経済的に豊かであっても、家族や社会とのつながりを失えば、深い孤独に陥るリスクは誰にでもあります。ある資産家の男性の事例から、豊かな老後を迎えるために本当に必要なものについて紐解きます。

高級老人ホームでの孫自慢大会

「うちの孫は優秀でね。東京の有名な私立に通っていて、将来は医者になるんだよ。こないだも電話で『おじいちゃんに会いたい』っていわれちゃってねぇ」

月額費用が数十万円を超える高級老人ホーム。そのホテルのようなロビーの特等席で、上質なジャケットに身を包んだユタカさん（仮名／75歳）は、いつものように周囲に聞こえるような大声で話していました。

手元にあるのは、スマートフォンの画面。そこには数年前、まだ中学生だったころの初孫の姿が映し出されています。周囲の入居者たちも「あら、男前ね」「うちは今度、ひ孫が生まれるのよ」などと返し、ロビーは和やかな空気に包まれています。

ただ、毎日同じ話を何十分も、ときには業務中のスタッフを呼び止めてまで熱心に語るユタカさんに対し、職員たちのあいだでは「話が長くて自慢好きなおじいさん」として見られていました。資産家であるからか、職員に対して横暴な態度も散見され、陰で少々辟易とされている部分もありました。

しかしある日を境に、スタッフルームでのユタカさんを見る目は変わります。

緊急事態を家族へ連絡すると…

ある日の午後、ユタカさんは自室で激しい胸の痛みを訴え、専門病院へ搬送される事態に。

苦しそうに息を吐くユタカさんを救急車に乗せたあと、施設側はすぐに入居申込書の緊急連絡先へ電話を入れました。相手は、都内で暮らすユタカさんの実の息子です。

「一刻を争う状況ですので、すぐに病院へ向かっていただきたいのですが」

フロントの責任者が緊迫した声で伝えたのに対し、受話器の向こうから返ってきたのは、感情の起伏のない事務的な言葉でした。

「……そうですか。搬送費用や治療費、今後の手続きにかかる費用はすべて、父の口座から引き落としにしてください。私たちは病院に行けません。今後、生死に関わる事態になっても、我が家には連絡をしないでください。それでは失礼します」

電話を切った責任者は、小さくため息をつき、そばにいたスタッフにその内容を伝えました。施設にはさまざまな家庭環境の入居者がいるため、家族と疎遠なケース自体は珍しくありません。しかし、ユタカさんが毎日、誇らしげに語っていた「息子夫婦が心配して毎日電話をくれる」「来月は孫が私を迎えにくる」という話が、すべて彼自身の切ない嘘だったのだとわかり、スタッフルームにはなんともいえない静かな沈黙が流れました。

その日の夜、事務所の片隅で、張り詰めた声が漏れました。

「あのおじいさん、お金はあるのに哀れね……」

それまで「また自慢話につき合わされて業務が止まってしまった」と陰で辟易していた職員たちの目は、この日を境に、一転して深い「憐れみ」へと変わっていきました。

家族からの絶縁理由

なぜユタカさんは、孤独な境遇に追い込まれてしまったのでしょうか。その理由は、退院して施設に戻ったあと、少し気弱になったユタカさんが、日ごろから特に親身に接してくれていたケアスタッフに、ぽつりぽつりと漏らした過去の話から明らかになりました。

ユタカさんは現役時代はがむしゃらに働いて、役員まで上り詰めたそうです。当時は大手の専門商社で人一倍稼いでいたものの、その反面、家庭内では独裁者のように振る舞ってしまっていました。

「俺が稼いだんだから」と、妻や子どもたちに対して常に高圧的に接し、自分の意に沿わないと激しく叱責。家族にとって、当時のユタカさんは恐怖の対象でしかなかったようです。そのため、妻が亡くなり、自身が老いて動けなくなると、子どもたちからは距離を置かれ、この施設へ入居することになったとのこと。

ユタカさんはプライドが高く、聡明な人です。だからこそ、家族から完全に見捨てられたことを、正面から受け入れることができなかったのでしょう。もしその現実を認めてしまえば、自分のこれまでの人生すべてが否定されてしまう。そのため、まだ関係が破綻しきる前に送られてきた孫の写真を心の拠り所にし、頭の中で「いまも愛されている理想の祖父」を作り上げ、ロビーで楽しそうに話し続けるしかなかったのかもしれません。

老後の「精神的孤立」

いくらお金があっても、どれほど現役時代に社会的地位が高くても、家族との人間関係の破綻は老後の幸福度を決定的に引き下げます。

内閣府が発表している「高齢社会白書（令和7年版）」の直近1年間における65歳以上の者の社会活動への参加状況と生きがいの感じ方について見ると、なんらかの活動に参加した人のうち、生きがいを「十分感じている」または「多少感じている」と回答した人は84.6％に上り、いずれの活動にも参加しなかった人を23.0ポイント上回っています。一方で、65歳以上の者の孤立死に対する意識について見ると、「とても感じる」または「まあ感じる」と回答した人は48.7％と約半数に上っており、多くの高齢者が孤立に対する強い不安を抱えている実態も示されています。

ユタカさんの場合、ほかの入居者との雑談があるため、表面上はコミュニティに溶け込んでいるようにみえます。しかし、最も心の拠り所にしたい「家族」との精神的な孤立という意味では、深い闇の中にいました。

お金で買えなかった、人生最後の財産

幸いにも症状は軽く、数日後に施設に戻ってきたユタカさんは、何事もなかったかのように、また仕立ての良い服を着てロビーに現れました。そして、ほかの入居者たちといつもどおりに孫の写真を出して談笑しています。

その姿を少し離れた場所から見つめる職員たちの胸には、いたたまれないような憐れみの目を向けながら、「元気になられてよかったです」と、静かに見守るしかありません。

ユタカさんの銀行口座には、多額の資産が眠っています。しかし、その大金をもってしても「じいじに会いにいこう」という、家族の自発的な言葉を1回分すら買うことはできませんでした。

ほかの入居者たちの笑い声が響くロビーで、鳴ることのないスマートフォンを大切そうに握りしめているユタカさん。お金ですべてを支配しようとして、家族を省みなかった人が、老後に手に入れたのは、誰にも本当の素顔を明かせない、偽りの栄華と底なしの孤独でした。