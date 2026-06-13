「初対面しましたー 夢も…」辻希美、第5子と“ミニモちゃん”との初対面ショットを披露！
タレントの辻希美さんは6月13日、自身のInstagramを更新。第5子と“ミニモちゃん”との初対面ショットを披露しました。
【写真】辻希美、親子スリーショット
この投稿には記事執筆の13日時点で1万9000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】辻希美、親子スリーショット
「初対面しましたー 夢も…」辻さんは「今日は @minimochan_dapyon と初対面しましたー 夢も… TikTokも撮影したから近々upします」とつづり、5枚の写真を投稿。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこした姿やハロー！ プロジェクトの人気グループ「ミニモニ。」の結成25周年を記念して誕生した公式キャラクター「ミニモちゃん」とのスリーショットなどを披露しています。
「夏の暑さ対策の必需品!!」4日の投稿では夢空ちゃんのベビーカーを紹介している辻さん。「小さなお子さんがいるご家庭にはこれからくる夏の暑さ対策の必需品!! どうしても小さい子を連れてお出かけしなくちゃいけないこともあるからね。。。」と、子どもとの夏のお出かけについてつづり、暑さ対策の必需品を紹介しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)