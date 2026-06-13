2泊で総額5万円以下「東京から船で3時間。美しい離島へ行ける」67歳男性の式根島ひとりシニア旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
年齢・性別：67歳・男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：静岡県
現在の現預金：500万円、リスク資産：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：不明
ひと月の支出：11万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年8月に1人旅をした2泊の式根島」旅行だそう。
伊豆諸島に属する式根島は、東京から高速船に乗って3時間ほどでアクセスでき、「東京から近いにもかかわらず、海がものすごくきれい。海水浴でお魚を見ることができる」ほどの透明度だったと旅の思い出を振り返ります。
式根島は首都圏から「近場で、海がきれいな所に行きたい人におすすめです。遠くてもいいという人は、ぜひ沖縄の離島（座間味、渡嘉敷）に行ってみてください。ハワイよりもずっときれいですよ」とgoro77さん。
なお旅費は「民宿に泊まったので」安く抑えることができたそう。「民宿は（1泊）6000円程度だったと思います。（交通費などを含めても）全部で5万円以下です」とあります。
シニア旅行ならではの心配事は、「何といっても健康でしょう。体調が悪そうだったら、早めにキャンセルして、延期しましょう」とgoro77さん。
最後に、これから旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「下調べは、しっかりしたほうがいいです。お金の余裕のない人は特に！失敗できないので！」とアドバイスしておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィールペンネーム：goro77
年齢・性別：67歳・男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：静岡県
現在の現預金：500万円、リスク資産：なし
現在の収支（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：11万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：不明
ひと月の支出：11万円
「行ってよかったシニアの旅先は式根島」現役引退後は「2〜3年に1回程度、1人旅」をすることが多いというgoro77さん。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年8月に1人旅をした2泊の式根島」旅行だそう。
伊豆諸島に属する式根島は、東京から高速船に乗って3時間ほどでアクセスでき、「東京から近いにもかかわらず、海がものすごくきれい。海水浴でお魚を見ることができる」ほどの透明度だったと旅の思い出を振り返ります。
式根島は首都圏から「近場で、海がきれいな所に行きたい人におすすめです。遠くてもいいという人は、ぜひ沖縄の離島（座間味、渡嘉敷）に行ってみてください。ハワイよりもずっときれいですよ」とgoro77さん。
なお旅費は「民宿に泊まったので」安く抑えることができたそう。「民宿は（1泊）6000円程度だったと思います。（交通費などを含めても）全部で5万円以下です」とあります。
「旅費節約のためには、しっかり下調べしましょう」年金生活における旅費のやりくりについては「私の場合は年金が少ないので、貯金で旅行するしかないですね」とのこと。
シニア旅行ならではの心配事は、「何といっても健康でしょう。体調が悪そうだったら、早めにキャンセルして、延期しましょう」とgoro77さん。
最後に、これから旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「下調べは、しっかりしたほうがいいです。お金の余裕のない人は特に！失敗できないので！」とアドバイスしておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)