時間にゆとりができたシニア世代。お金の使い方を工夫しながら、今できる旅行を楽しみたいという人は多いはず。年金暮らしの中でどう旅を計画しているのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年3月17日に回答があった静岡県在住67歳男性のケースを紹介します。

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現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。

では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。

回答者プロフィール

ペンネーム：goro77
年齢・性別：67歳・男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：静岡県
現在の現預金：500万円、リスク資産：なし

現在の収支（月額）

老齢年金（国民年金・厚生年金）：11万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：なし

年金以外の収入：不明

ひと月の支出：11万円

「行ってよかったシニアの旅先は式根島」

現役引退後は「2〜3年に1回程度、1人旅」をすることが多いというgoro77さん。

シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年8月に1人旅をした2泊の式根島」旅行だそう。

伊豆諸島に属する式根島は、東京から高速船に乗って3時間ほどでアクセスでき、「東京から近いにもかかわらず、海がものすごくきれい。海水浴でお魚を見ることができる」ほどの透明度だったと旅の思い出を振り返ります。

式根島は首都圏から「近場で、海がきれいな所に行きたい人におすすめです。遠くてもいいという人は、ぜひ沖縄の離島（座間味、渡嘉敷）に行ってみてください。ハワイよりもずっときれいですよ」とgoro77さん。

なお旅費は「民宿に泊まったので」安く抑えることができたそう。「民宿は（1泊）6000円程度だったと思います。（交通費などを含めても）全部で5万円以下です」とあります。

「旅費節約のためには、しっかり下調べしましょう」

年金生活における旅費のやりくりについては「私の場合は年金が少ないので、貯金で旅行するしかないですね」とのこと。

シニア旅行ならではの心配事は、「何といっても健康でしょう。体調が悪そうだったら、早めにキャンセルして、延期しましょう」とgoro77さん。

最後に、これから旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「下調べは、しっかりしたほうがいいです。お金の余裕のない人は特に！失敗できないので！」とアドバイスしておられました。

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(文:あるじゃん 編集部)