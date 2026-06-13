【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは迫真のパフォーマンス
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、健康のバロメーター、クリエイティブな作業、そして観客の心を揺さぶる迫真のパフォーマンスという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
け□□き
さ□□い
ね□□ん
ヒント：生き物の体の中をめぐり、酸素や栄養を運ぶ赤い役目を持つもの。レンズを通して人や景色をファインダーに収める動作。そして、ステージの上で全力を尽くして表現する見事な振る舞いを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つえ」を入れると、次のようになります。
けつえき（血液）
さつえい（撮影）
ねつえん（熱演）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、医学や生物学において極めて重要な生体内の要素から、メディアやアートの世界における記録の手法、さらには演劇やエンターテインメントで人々を魅了する表現までを網羅しました。共通する「つえ」という響きが、生命活動の本質に関わる部分、視覚的な記憶をとどめるプロセス、感情を爆発させて人々に届ける瞬間を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、健康のバロメーター、クリエイティブな作業、そして観客の心を揺さぶる迫真のパフォーマンスという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
け□□き
さ□□い
ね□□ん
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正解：つえ正解は「つえ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つえ」を入れると、次のようになります。
けつえき（血液）
さつえい（撮影）
ねつえん（熱演）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、医学や生物学において極めて重要な生体内の要素から、メディアやアートの世界における記録の手法、さらには演劇やエンターテインメントで人々を魅了する表現までを網羅しました。共通する「つえ」という響きが、生命活動の本質に関わる部分、視覚的な記憶をとどめるプロセス、感情を爆発させて人々に届ける瞬間を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)