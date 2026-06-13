松田美由紀、中村玉緒さんしのぶ 勝新太郎さんと松田優作さんの“縁”を回顧「大金を突然頂き、家族を助けて頂いたり」
俳優の松田美由紀（64）が12日、自身のインスタグラムを更新。9日に肺炎のため86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんを追悼した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
美由紀は「中村玉緒さんが、お亡くなりになったと知りました」と報告。玉緒さんの夫で、1997年に亡くなった俳優の勝新太郎さんとの交流を振り返り、「勝新太郎さんとは、生前とてもよくして頂き、優作が亡くなった後も法事で『自分の為だけに使いなさい。』と大金を突然頂き、家族を助けて頂いたり」と明かした。
さらに、フランスの画家・バルテュス氏が来日した際には、「優作の代わりに連れて行ってやるな」と声をかけられたこともあったといい、「夢の様な事を経験させて頂きました」と感謝をつづった。
玉緒さん本人とは直接会う機会はなかったものの、手紙を送った際に温かい言葉をもらったという。「玉緒さんが亡くなって、なんだか、私の中で一つの歴史が終わったみたいで、とても寂しいです」と心境を吐露した。
また、「私の人生で、多分歴史に残る本当に楽しかった時間を頂いたので、とてもとても感謝しています」と振り返り、「勝さんは本当に幸せを配る方でした。だからこその玉緒さんが強く支えられていたんだと思います」と、勝さんと玉緒さん夫妻への思いを記した。
最後は「玉緒さん。優作と勝さんによろしくお伝えくださいね」と、1989年に40歳で亡くなった夫・松田優作さんの名前を挙げながら、「心からご冥福をお祈りします」と追悼の言葉で締めくくった。
中村玉緒さんは9日、肺炎のため死去。12日に所属事務所が発表した。長年にわたり映画やテレビで活躍し、多くの人々に親しまれた。
玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
美由紀は「中村玉緒さんが、お亡くなりになったと知りました」と報告。玉緒さんの夫で、1997年に亡くなった俳優の勝新太郎さんとの交流を振り返り、「勝新太郎さんとは、生前とてもよくして頂き、優作が亡くなった後も法事で『自分の為だけに使いなさい。』と大金を突然頂き、家族を助けて頂いたり」と明かした。
玉緒さん本人とは直接会う機会はなかったものの、手紙を送った際に温かい言葉をもらったという。「玉緒さんが亡くなって、なんだか、私の中で一つの歴史が終わったみたいで、とても寂しいです」と心境を吐露した。
また、「私の人生で、多分歴史に残る本当に楽しかった時間を頂いたので、とてもとても感謝しています」と振り返り、「勝さんは本当に幸せを配る方でした。だからこその玉緒さんが強く支えられていたんだと思います」と、勝さんと玉緒さん夫妻への思いを記した。
最後は「玉緒さん。優作と勝さんによろしくお伝えくださいね」と、1989年に40歳で亡くなった夫・松田優作さんの名前を挙げながら、「心からご冥福をお祈りします」と追悼の言葉で締めくくった。
中村玉緒さんは9日、肺炎のため死去。12日に所属事務所が発表した。長年にわたり映画やテレビで活躍し、多くの人々に親しまれた。
玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。