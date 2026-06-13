◆米大リーグ ブルージェイズ８―５ヤンキース（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠地・ヤンキース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、１回に９試合ぶりとなる１４号２ランを放った。日本人選手のメジャー１年目では２０２２年鈴木誠也（カブス）に並ぶ７位タイとなった。チームは序盤のリードを生かして逃げ切った。

１回１点を先行してなおも２死二塁。左腕ウェザーズの内角低めのスライダーをすくいあげると、打球速度１１１・４マイル（約１７９・２キロ）で左翼ポール際の５階席に飛びこむ１２８・９メートルの特大弾となった。

ロジャーズセンター最上階の５階席は、「５００レベル」と通称され、そこに到達したホームラン「５００レベル・ホームラン」は、規格外のパワーを証明する一発として認知されている。ブルージェイス公式Ｘは「岡本和真が５００レベルに本塁打を打ったブルージェイズ史上１０人目の選手になった」とポストした。

ナインもファンも驚いた一発を打った岡本だったが、２打席目以降は三ゴロ２本と空振り三振で打率は２割３分となった。