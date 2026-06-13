中国軍の情報収集機と偵察・攻撃型無人機が東シナ海を飛行 自衛隊機が緊急発進

防衛省は、６月１２日午後、中国軍の情報収集機と偵察・攻撃型無人機が、長崎の南から沖縄本島沖にかけての東シナ海を飛行したと発表しました。

これに対し、航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させ対応したということです。

確認された中国軍の情報収集機

防衛省によると、６月１２日午後、中国軍の情報収集機「Ｙ-９」１機が、大陸方面から長崎県の男女群島南方まで飛行し、南西に進みました。その後、沖縄本島沖で反転して北東に進み、男女群島南方で針路を変え、大陸方面に向けて飛行したということです。

同じ日に偵察・攻撃型の無人機も飛行

また、同じ１２日午後、偵察・攻撃型無人機「ＴＢ－００１」１機が、東シナ海方面から飛来し、長崎県男女群島沖で針路を変えて南に進みました。無人機は、沖縄本島沖で再び進路を変え、大陸方面に飛行したということです。

防衛省が発表した飛行経路を見ると、鹿児島県の屋久島沖、十島村沖、奄美群島沖を経て、沖縄本島沖に至る経路で飛行しています。

自衛隊の戦闘機が緊急発進

中国軍の情報収集機と無人機に対し、防衛省は、航空自衛隊の西部航空方面隊などの戦闘機を緊急発進させ対応したとしています。

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