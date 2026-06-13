後藤久美子、元F1レーサージャン・アレジ氏とのパートナーシップ解消を報告「形を変えた愛情の元、互いを思いやりながら、子供達の成長を見守ってまいりたいと思います」
【モデルプレス＝2026/06/13】女優の後藤久美子が、元F1・フェラーリのエースドライバーのジャン・アレジ氏とパートナーシップを解消したことがわかった。6月13日、所属事務所を通じてコメントを発表した。
【写真】後藤久美子&長女、“美しすぎる”密着ショット
後藤は「私事で大変恐縮では御座いますが、長きに渡り日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩む事となりました」と報告。「今後は、形を変えた愛情の元、互いを思いやりながら、子供達の成長を見守ってまいりたいと思います」と伝えた。
また「尚、親族への取材等につきましては、何卒お控え頂けますよう、心よりお願い申し上げます」と呼びかけている。
1974年3月26日生まれ、東京都出身。NHK『テレビの国のアリス』（1986年）で女優デビュー。「コグミブーム」を巻き起こし、“国民的美少女”としても話題を呼んだ。1996年に渡仏し、アレジ氏と暮らし始めた。長女はモデルのエレナ・アレジ・後藤、長男はレーシングドライバーのジュリアーノ・アレジである。（modelpress編集部）
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◆後藤久美子、ジャン・アレジ氏とパートナーシップ解消
後藤は「私事で大変恐縮では御座いますが、長きに渡り日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩む事となりました」と報告。「今後は、形を変えた愛情の元、互いを思いやりながら、子供達の成長を見守ってまいりたいと思います」と伝えた。
◆後藤久美子、1996年に渡仏
1974年3月26日生まれ、東京都出身。NHK『テレビの国のアリス』（1986年）で女優デビュー。「コグミブーム」を巻き起こし、“国民的美少女”としても話題を呼んだ。1996年に渡仏し、アレジ氏と暮らし始めた。長女はモデルのエレナ・アレジ・後藤、長男はレーシングドライバーのジュリアーノ・アレジである。（modelpress編集部）
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