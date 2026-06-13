■MLB ホワイトソックス 8ー2 ドジャース（日本時間13日、レート・フィールド）

ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのWソックス戦に今季12度目の先発登板。4回1/3、91球を投げて被安打7（被本塁打1）、奪三振4、四死球3、失点7（自責点7）で4敗目を喫した。初回に先制被弾も、2回以降は走者を背負いながらスコアに0を並べた佐々木。しかし勝利投手目前となった5回、連打と押し出し四球で逆転を許し降板。メジャー自己ワーストとなる7失点で4勝目はお預けとなった。また、前日に左膝の炎症で途中交代した大谷翔平（31）は完全休養となった。

立ち上がり、先頭のS.アントナッチ（23）、続くM.バルガス（26）を打ち取り、順調に2死を奪った。しかし3番・A.ベニンテンディ（31）に甘く入った直球を振り抜かれ、ソロ本塁打を被弾。初回から先制点を許す苦しい展開となった。

それでも打線は直後の2回表に反撃する。無死満塁のチャンスを作ると、S.エスピナル（31）がレフトへの適時打を放ち、すぐさま逆転に成功した。

援護点をもらった佐々木は2回以降、毎回安打を許し走者を背負うも無失点に抑える粘投。しかし5回、この回先頭の8番・T.ピーターズ（26）に四球、9番・D.ロモ（24）には左安打を放たれピンチを背負った。すると1番・アントナッチにスプリットをライトへのタイムリーを放たれ、試合は2ー2の振り出しに戻った。

さらに無死一、三塁で2番・バルガスにライトフェンスに直撃となる適時二塁打を浴び、3ー2と逆転を許した。なおも1死満塁で5番・C.モンゴメリー（23）に押し出しの四球。4ー2とその差を広げられると、ここでマウンドにD.ロバーツ監督（53）が向かい、佐々木は降板となった。

佐々木に代わり、2人目・B.トライネン（37）が登板も、再びタイムリーを許し8ー2と大量リードを与えた。追いかける打線は終盤以降もWソックスの投手陣の前にチャンスを作ることができず。ドジャースはカード初戦を黒星で終えた。