「この役、普通に演じたらかなり難しそうだな」と思う役がある。

参考：山田涼介33歳のバースデーサプライズも 主演ドラマ『一次元の挿し木』クランクイン

未来から来たアンドロイド、誰もが見とれるコンビニ店長、大金持ちで学校にやってきた教師――。設定だけを見るとどこか浮世離れしており、演じ方を間違えると急に作り物っぽく見えてしまう危うさもある。

けれど、宮舘涼太や中島健人、山田涼介がそうした役を演じると、その浮世離れした設定が魅力に変わる。現実世界でたしかに呼吸をしているような、とても自然で、けれども眩しい輝きに、いまの“ロイヤル”な俳優たちの強さがあるのではないだろうか。

なお、ここでいう「ロイヤル」とは、単に王子様のように見えるという意味ではない。現実離れした設定の役を、その人が本当にそこにいるように見せ、視聴者を引き込む力のことだ。

2026年の春ドラマでは、宮舘涼太と中島健人がその個性を印象づけた。そして山田涼介は過去作や7月スタートの『一次元の挿し木』（読売テレビ・日本テレビ系）で、新たな形の魅力を見せようとしている。この3人の役に説得力がある理由、それぞれが持っている武器とは何なのだろうか？

■宮舘涼太に宿る「引き算の美」 宮舘涼太には、“やりすぎない”気品がある。『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）で宮舘が演じる時沢エータは、400年後の未来からやってきた高性能ヒト型ロボット。漫画編集者の神尾くるみを守るために現代へ送り込まれ、くるみとの日々を通して「恋とは何か」を知っていく役だ。

設定だけを聞くとかなり派手で舘様風味を全開にもできそうな役柄だが、宮舘はそこを押し出しすぎない。第3話では「人間らしく生活してほしい」というくるみの要望にあわせて真っ赤なバスローブを着て逆に怒られたり、某国民的アニメの登場人物を真似て割烹着を着たり……。あくまでも「くるみのためを想う、不器用なアンドロイド」として、どこかいじらしい雰囲気さえ醸し出す。

言葉でも仕草でも説明をしすぎないから、見ている側はつい彼を追いかけたくなる。エータが恋を学ぶ姿も、急に人間らしくなるのではなく、ほんの少しずつ変わっていく。だからこそ、視聴者はその変化を感じ取ろうとじっくり彼を見て、その変化に気づいたときに心を動かされるのではないだろうか。

その見せ方は、『大奥』（フジテレビ系）の松平定信にもつながっている。宮舘が演じた定信は徳川家治のいとこであり、家治と同じく、本作の主人公である五十宮倫子に思いを寄せる人物。この役で宮舘は倫子に優しく味方のように接しながらも、影で彼女を追い詰める冷ややかな一面を見せた。

怒りや野心を大きな声で示すのではなく、冷静で整った表情の奥に置き、物語の最後でその狂気をそっと表に出す。宮舘の芝居には、表に出さないことで逆に見る人の気を引く強さがあるのだ。

舞台でも、宮舘はその強さを示す。岩本照、深澤辰哉、宮舘涼太が主演・演出を務めた『祭 GALA』や、Snow Man全員が主演・演出を務めた『滝沢歌舞伎 ZERO FINAL』。カメラが向いているときだけでなく、すべての瞬間に立ち方や手の動き、息遣いまでもが観客に届く。宮舘はそこで、観客の心を動かす身体とパフォーマンスを磨いてきた人だ。

宮舘涼太のロイヤルは、豪華に、煌びやかに見せることではない。静かにしていても目が離せないことだ。派手な衣装や台詞に頼らなくても、ふとした沈黙で視線を集める。そこに宮舘涼太の強さがある。

■中島健人が魅せるフェロモン 宮舘が「見せすぎない」人だとすれば、中島は「見せることを怖がらない」人だ。彼は自分の華やかな魅力をわかっていてなお、その輝きをどんな役にも掛け合わせ、より強める。

『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK）で中島が演じたのは、九州に展開するコンビニチェーン「テンダネス」門司港こがね村店の店長である志波三彦と志波二彦。特に三彦は“フェロモン店長”と称される強烈なキャラクターだった。

“フェロモン店長”の言葉だけを見ると、かなり中島健人らしい。完璧な笑顔で老若男女をとりこにする店長という役は、これまでの彼のイメージとも重なる。だが、その舞台は王宮でも、パーティー会場でもなく、お弁当やコーヒーが並び、誰もが立ち寄るコンビニ。そこに中島が演じる三彦の、目に星形の光を宿すような漫画的なきらめきや、甘い言葉をさらりと口にする華やかさが重ねられている。

その一方で、映画『黒崎くんの言いなりになんてならない』の黒崎晴人は、“悪魔級ドS男子”と紹介される役だった。ヒロインに服従を命じる、強くて堂々たる存在。黒崎はその強烈な存在感で相手の心を揺さぶるタイプで、中島の持つ華やかさや強さがかなりストレートに出ていた。

また、『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系）の長谷部宗介は、“最恐毒舌”エリートとして描かれている。仕事ができて、見た目も整っていて、言葉は鋭い。でもその奥には、初恋の人への思いが残っている。ここでの中島は、魅力を前に出すだけではなく、完璧に見える男の不器用さを演じている。

中島健人のロイヤルは、遠くから眺める高貴さではない。目の前の人に向かって惜しみなく光を放ち、その場の空気ごと明るくしてしまう華やかさだ。だから三彦という役では、かっこよさが非日常に振り切れすぎない。日常の場でありながら、そこだけ少し照明が当たっているように見える。その明るさこそ、中島健人の武器だ。

■山田涼介の主演俳優としての求心力 画面の中心がだれよりも似合うのが、山田涼介だ。

10年ぶりの出演となった学園ドラマ『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）で演じた加賀美零は、表の顔は高校教師、裏の顔は日本を代表する財閥系グループのCEO。かなり強烈な設定で、一歩間違えれば現実味がなくなる危険もある。

しかし山田は、加賀美の特別さを無理に普通へ寄せない。むしろ、突拍子もない彼が生徒と関わる中での変化を少しずつ表すことで視線を引きつける。第1話の冒頭、いきなりゴーグルをつけて1人でダンスを踊っていた加賀美の姿は、このシーンだけでも彼の性格や立ち位置をはっきりと伝えていた。

山田のすごさは、完璧に見える役を、ただの完璧な人で終わらせないところにある。きれいな見た目、強い立場、自信のある態度。それらを役に含めたまま、どこか不器用で、私たちが少し共感できるような余白を残すのだ。

『王様に捧ぐ薬指』（TBS系）の新田東郷もそうだった。東郷は大企業の御曹司で、絶対的な権力を持つワンマンタイプ。周囲から「王様」と呼ばれる、まさに“ロイヤル”な役だった。

けれど東郷は物語の中で人間らしい悩みに立ち向かい、人と徐々に距離を縮めていく。東郷が契約結婚をしている羽田綾華を同居に誘ったり、恋人らしい振る舞いを命じたり、そんな姿を見せるのだ。

7月5日よりスタートする『一次元の挿し木』では、山田はまた違う役に向かう。演じる主人公・七瀬悠は、4年前の豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽の生存を信じている大学院生。遺伝子学を研究しており、ヒマラヤで発掘された200年前の人骨をDNA鑑定したところ紫陽と完全に一致し、奇妙な謎に巻き込まれていく。

この七瀬には、『ビリオン×スクール』のような派手な肩書きも『王様に捧ぐ薬指』のような御曹司感もない。だからこそ、この作品で山田がどんなふうに輝くのかが気になる。

山田涼介のロイヤルは、肩書きに頼らない。CEOでも、御曹司でも、研究者でも、彼が画面に入ると、視線の置き場が自然と決まる。その求心力が、山田の強さなのだと思う。

■「ロイヤル」な彼らの現在地 3人を並べて見ると、「ロイヤル系」と一言で言っても、まったく同じではないことがわかる。

宮舘涼太は、静かな時間で引きつける。感情を全部見せないから、もっと知りたくなる。中島健人は明るさで場所を照らし、人を包み込む。どの役柄にも、その輝きをなじませて発揮する。山田涼介は、一見浮世離れした人物の中の私たちと同じ寂しさや真面目さを描きながら、画面の中心を作る。

アイドルとして長く見られてきた人たちは、ただ演技をするだけではなく、「人からどう見られるか」と向き合ってきた人たちでもある。きれいに見える角度、空気の作り方、少し特別に見せる力。それはドラマの中でも大きな武器になる。

“ロイヤル”とは遠くにいる王子様のことではなく、画面の中にいるだけで、こちらの気持ちに触れてくる人のことなのかもしれない。2026年のドラマで見えるのは、高貴なイメージだけでは語りきれない俳優たちの現在地だ。（文＝三山てらこ）