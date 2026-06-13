「うつ病とうつ状態を見分けるセルフチェック方法」はご存知ですか？【医師監修】

なんとなく気分が沈む、やる気が出ない、眠れないなどの状態が続くと、うつ病かもしれないと不安になる一方で、疲れているだけ、あるいは一時的な落ち込みであるうつ状態かもしれないと迷う方も少なくありません。

本記事では、うつ病とうつ状態を見分けるセルフチェック方法を解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「うつ状態とうつ病」は何が違うの？見分けるためのセルフチェック法も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

前田 佳宏（医師）

うつ病とうつ状態を見分けるセルフチェック方法

・和クリニック 院長・精神科／心療内科医・精神保健指定医「泣きたくなったら壁を押せ」著者大人と子どもの双方で、トラウマや愛着障害に心理療法的アプローチを用いる医師。これまでのべ3,000人以上の臨床に携わる。島根大学医学部卒業。その後、東京大学医学部附属病院精神神経科に入局、東京警察病院や国立精神神経医療研究センター等を経て、児童精神科外来を3年間、トラウマ専門外来を2年間担当。著書『泣きたくなったら壁を押せ』（サンマーク出版、2026年）では、心理療法のプロセスを物語として描き、私たちの感情の奥にある“適応の物語”をたどった。その視点をともに探る場として、オンラインコミュニティ「しなここメイト」を主宰。cotree顧問医。産業医。日本小児精神神経学会所属。

うつ病とうつ状態を見分けるためのセルフチェック方法を教えてください

セルフチェックは診断ではなく、受診や相談の目安を考えるために、ここ数週間の状態を整理するのに役立ちます。うつ病の診断では、複数の症状が一定期間、ほぼ毎日持続しているかどうかが判断材料のひとつになります。一般的には、2週間以上続いているかが目安として用いられます。

ここで大切なのは、項目に挙がるような気分や体調の変化自体は、誰にでも起こりうる点です。ただし、それが一日中ほぼ絶え間なく続き、期間も長引いている場合は、うつ病のサインである可能性もあります。

まずは、以下のような症状があるかどうかを確認してみましょう。

気分の落ち込みが続く（憂うつ、気分が重い）

何をしても楽しくない、興味がわかない

疲れているのに眠れない、または一日中眠い、いつもよりかなり早く目覚める

イライラして落ち着かない、何かにせき立てられている感じがある

自分を責める気持ちが強い、価値がないと感じる

集中しにくい、考えがまとまりにくい（思考力が落ちる）

消えてしまいたいと思う、死にたくなることがある

これらの症状が、ほぼ毎日、2週間以上続くかどうかも振り返ります。

さらに仕事、学業、家事、対人関係に明らかな支障があるかどうかも確認してみましょう。

これらが重なるほど、早めの相談がすすめられます。特に、消えてしまいたい、死にたいと感じることがある場合は、緊急性が高い可能性があり、早めに専門家や医療機関につながることが重要です。

参照：『うつ病』（国立精神・神経医療研究センター NCNP病院）

セルフチェックの結果をどうとらえればよいですか？

当てはまる項目が多いことは、ただちにうつ病の確定を意味しません。一方で、つらさが続くこと自体が重要なサインです。結果は白黒をつけるためではなく、今の状態を言語化し、相談や休養などの次の行動を考える材料として扱います。

うつ病とうつ状態の区別がつかないときはどうすればよいですか？

区別がつかないと感じる場合、無理に自己判断を続ける必要はありません。症状が軽いように見えても、本人のつらさが強いことがあります。病名がつく前の段階でも、医療機関や専門職に相談することで状況の整理が進み、必要な支援につながることがあります。

編集部まとめ

うつ状態は抑うつ症状がみられる状態を指す言葉で、うつ病は医療者が診断する疾患名です。症状の強さや続く期間、生活への影響を総合して判断するため、本人だけで区別が難しいこともあります。

セルフチェックは診断の代わりではありませんが、相談を考える目安になります。つらさが続くときや迷うときは、無理をせず医療機関や相談先につながることが大切です。回復に向けた一歩になります。

参考文献

『うつ病｜こころの病気について知る』（厚生労働省）

『うつ病』（国立精神・神経医療研究センター NCNP病院）

『うつ病診療ガイドライン 2025』（日本うつ病学会）