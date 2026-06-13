開催：2026.6.13

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 8 - 2 [ドジャース]

MLBの試合が13日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとドジャースが対戦した。

Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。

1回裏、3番 アンドルー・ベニンテンディ 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-0 LAD

2回表、8番 サンティアゴ・エスピナル 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 CWS 1-2 LAD

5回裏、1番 サム・アントナッチ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-2 LAD、2番 ミゲル・バルガス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 3-2 LAD、5番 ブレーデン・モンゴメリ カウント3-0から押し出しの四球でWソックス得点 CWS 4-2 LAD、6番 チェース・マイドロス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 6-2 LAD、8番 トリスタン・ピーターズ 8球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでWソックス得点 CWS 8-2 LAD

試合は8対2でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのアンソニー・ケイで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はドジャースの佐々木朗希で、ここまで3勝4敗0S。

なお、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で4.1回を投げ、7安打（1本塁打）、7失点、4奪三振、防御率は4.76となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 11:30:14 更新