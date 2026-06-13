2026年6月13日（土） MLB ブルージェイズ vs ヤンキース 試合結果
開催：2026.6.13
会場：ロジャーズ・センター
結果：[ブルージェイズ] 8 - 5 [ヤンキース]
MLBの試合が13日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとヤンキースが対戦した。
ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズで試合は開始した。
1回裏、4番 アレハンドロ・カーク 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-0 NYY、5番 岡本和真 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 3-0 NYY
2回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 5-0 NYY
5回表、3番 ポール・ゴールドシュミット 3球目を打ってライトへの犠牲フライでヤンキース得点 TOR 5-1 NYY、4番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 TOR 5-3 NYY
5回裏、3番 ウラジーミル・ゲレロ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 6-3 NYY、4番 アレハンドロ・カーク 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 7-3 NYY
6回表、1番 トレント・グリシャム 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 TOR 7-5 NYY
8回裏、2番 アーニー・クレメント 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 8-5 NYY
試合は8対5でブルージェイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブルージェイズのトレイ・イェサベージで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はヤンキースのライアン・ウェザーズで、ここまで2勝5敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、3勝1敗12Sとなっている。
なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打（1HR）、2打点、打率は.230となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-13 11:34:11 更新