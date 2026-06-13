開催：2026.6.13

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 8 - 5 [ヤンキース]

MLBの試合が13日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとヤンキースが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズで試合は開始した。

1回裏、4番 アレハンドロ・カーク 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-0 NYY、5番 岡本和真 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 3-0 NYY

2回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 5-0 NYY

5回表、3番 ポール・ゴールドシュミット 3球目を打ってライトへの犠牲フライでヤンキース得点 TOR 5-1 NYY、4番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 TOR 5-3 NYY

5回裏、3番 ウラジーミル・ゲレロ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 6-3 NYY、4番 アレハンドロ・カーク 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 7-3 NYY

6回表、1番 トレント・グリシャム 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 TOR 7-5 NYY

8回裏、2番 アーニー・クレメント 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 8-5 NYY

試合は8対5でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのトレイ・イェサベージで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はヤンキースのライアン・ウェザーズで、ここまで2勝5敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、3勝1敗12Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打（1HR）、2打点、打率は.230となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 11:34:11 更新