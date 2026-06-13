大相撲パリ公演に向けてフランスを訪れている力士らが12日、現地の小学校を訪問しました。

【映像】訪れた小学校で相撲をとるなど交流をする力士ら

子どもたち「これはフランスのすごく有名な会社のケーキです」

若元春「メルシー！（ありがとう）」

パリの小学校を訪れたのは、幕内力士の若元春関と阿炎関です。2人は子どもたちからの質問に答えたほか、相撲をとるなどして交流しました。

若元春「うちの小学校に来たお相撲さんが頑張っていると自慢してもらえるように頑張るしかない」

立田祥久リポート「力士が姿を現しました。現地のファンに囲まれています」

一方、大関の琴櫻関や高安関、玉鷲関らはファンとの交流イベントに登場し、阿波踊りを披露するなどして日本文化を発信しました。

トークセッションでは現地のファンからそれぞれの力士に対し、「好きなお菓子は？」という質問が…。

琴櫻「おむすび」

高安「チーズケーキ」

玉鷲「もちろんバター。パンとバターがあれば最高。フランスのパン、バター、ワイン、すごく美味しいので皆さんたくさん作ってください」

フランスの相撲ファン「実は玉鷲のサインをもらえてラッキーでした。彼にはフランスにはパンやバター以外にも、たくさんの味わってほしい美味しいものがあると伝えたいです。彼らに近づいて話をしたり、すぐに交流できるのは本当にすごいチャンスだと思います」

およそ30年ぶりとなる大相撲パリ公演は、13日と14日の2日間行われます。（ANNニュース）