天皇、皇后両陛下は１３日午前、国賓としてオランダとベルギーを公式訪問するため、政府専用機で羽田空港を出発された。

国際親善のための外国訪問は、インドネシア、英国、モンゴルに続き、天皇陛下の即位後４回目となる。

羽田空港では出発行事が行われ、秋篠宮ご夫妻や森英介衆院議長らが出席。両陛下は午前１１時前、出席者に見送られ、笑顔で機内に入られた。

両陛下は、１３日夜（日本時間１４日未明）にオランダに到着し、１６日まで王室の別荘「ヘット・アウデ・ロー城」に滞在される。１７日には、アムステルダムで歓迎式典や戦没者記念碑での供花、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻主催の晩さん会などに臨まれる。

天皇陛下は１８日、ハーグでイェッテン首相主催の昼食会に出席し、国際司法裁判所が置かれている「平和宮」を訪問される。１９日には、ヨーロッパ最大の小児がんセンターを両陛下で訪ねられる予定だ。

ベルギーには２０日から滞在し、２２日まで王室の別荘「シエルニョン城」で過ごされる。２３日にはブリュッセルで、歓迎式典やフィリップ国王夫妻主催の晩さん会に出席される。天皇陛下は２４日、１４２５年設立のルーベン・カトリック大学などを訪ねられる。両陛下は現地の在留邦人らと面会するなどし、２６日に帰国される。

両陛下のオランダ訪問は２０１３年以来、１３年ぶり。ベルギー訪問は１９９９年以来、２７年ぶりとなる。