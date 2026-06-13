「AKB48」の元メンバーでタレントの篠田麻里子（40）が、元TBSアナウンサー・宇垣美里（35）の貴重な“無防備”オフショットを披露した。

【映像】「もはや誰かわからない」篠田麻里子が投稿した写真

これまでにも、6歳の長女との親子ショットや、「さわやかで明るい印象になりましたね！」「少し痩せましたか？」などと話題になったイメチェンショットなど、日常の様子をInstagramで発信してきた篠田。

5月18日はストーリーズで、「きょうも猛暑」「山の上で撮影中。きょうは焼けそう…サンバイザーを逆さにしてUVカットする方法。画期的で良き」「もはや誰かわからない」とコメントを添え、ドラマ撮影中のオフショットを公開していた。

宇垣美里の“無防備”な寝顔を披露

6月12日にもストーリーズを更新。「ドラマ撮影中 お昼寝うがちゃん」とつづり、7月1日から放送されるドラマ『おちたらおわり』の撮影の合間に収められた、共演する宇垣の無防備な寝顔ショットを披露した。

さらに宇垣もマネージャーが運用するInstagramで篠田の投稿を引用し、「寝相がいいの隠れ自慢」とコメントしている。（『ABEMA NEWS』より）

