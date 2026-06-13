◇ア・リーグ ブルージェイズ8―5ヤンキース（2026年6月12日 トロント）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が12日（日本時間13日）のヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。初回に14号2ランを放ち、8―5の勝利に貢献した。

初回、1点を先制してなお2死二塁の場面。ヤンキース先発左腕ウェザーズのカウント2ボール2ストライクからの6球目、87.7マイル（約141.1キロ）のスライダーを完璧にとらえた。打球は左翼の最上段の席へ飛び込む飛距離423フィート（約128.9メートル）の特大弾。主砲のゲレロが信じられないといった表情で口を開け、頭を抱えた。ベンチに戻った岡本にマッスルポーズの後、口に食事を運ぶパフォーマンスもみせた。岡本にとって6月2日のブレーブス戦以来、9試合ぶりの一発だった。

その後の3打席は三ゴロ、三ゴロ、空振り三振に終わったが、序盤のリードがものをいってヤンキースの猛追を振り切った。岡本はヤンキース戦は5月18〜21日（日本時間19〜22日）の4連戦で16打数1安打、0本塁打、0打点だっただけに、同地区のライバル相手に借りをかえす結果となった。

これで岡本は14本塁打、40打点のチーム2冠。昨季のア・リーグ王者はまだ借金2のア・リーグ東地区3位。地区首位を争っているレイズ、ヤンキースとの差をつめていくためには、岡本の力が必要だ。