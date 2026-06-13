ホワイトソックス戦でスタメン外れる

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦でスタメンを外れ、欠場。前日のパイレーツ戦で13号本塁打を放っていたが、7回に左膝の炎症のため代打を送られ途中交代。画像検査の結果は異状なしだったが、休養でラインナップから外れた。この日、球場入りの装いにファンが注目していた。

スタメンを外れ、少し遅れて球場入りした大谷。その装いに注目が集まった。

ブランドアンバサダーを務めるBOSS（ボス）のストライプ柄シャツを着用。キャップは以前も被っていた、白いしっぽのようなものがデザインされていた。

秘密はキャップのつばの裏にもあった。実は愛犬・デコピンの可愛らしい表情がデザインされていたのだ。

状態が心配されていただけに、球場に現れた大谷にSNS上では安堵の声が上がるとともに、そのファッションにも注目が集まった。

「デコピン刺繍かわちい」

「大谷さん デコピン帽子がお気に入り」

「今日もデコピンキャップ」

「ほんで帽子はやっぱりデコちゃんのしっぽモチーフなんかな？」

「大谷さんの今日の装い素敵だ」

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者のXでは「ショウヘイ・オオタニは本日、左膝の画像検査を受け、結果は異常なしだったとデーブ・ロバーツが明かした。ドジャースは彼に、もう一日の休養を与えたかっただけだという」などと説明。IL入りするような状態ではないという。

米紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者もXで「デーブ・ロバーツは、ショウヘイ・オオタニが膝の画像検査を受けたが、結果は異常なしだったと語った。彼は今夜の試合には出場せず、その後、明日について様子を見る。ロバーツは彼が今週末に復帰すると期待しており、（現時点では）予定通り水曜日に先発登板すると説明した」と詳報している。大谷が欠場したホワイトソックス戦は2-8で敗れた。



（THE ANSWER編集部）