◆米大リーグ ホワイトソックス８―２ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ナ・リーグ西地区首位を走るドジャースがア・リーグ中地区首位のＷソックスに逆転負け。前日に左膝の炎症で途中交代した大谷翔平投手（３１）が今季３度目の完全休養となる中、先発の佐々木朗希投手（２４）が日米通じて自己ワーストとなる７失点でＫＯされ、４敗目を喫した。

朗希はこの日、昨季までＤｅＮＡに所属していた左腕ケイとの投げ合い。初回に３番ベニンテンディに右越え先制ソロを浴び、連続無失点が１０回１／３でストップした。だが、続く４番のＣ・モンゴメリーには１００・７マイル（約１６２・１キロ）直球で三飛。メジャー移籍後、先発した試合での最速をまた更新した。

２回以降も毎回ヒットを許しながら、要所を締めるピッチングだった。しかし、５回は先頭の８番ピーターズにこの日初めての四球を与えると、９番ロモ、１番アントナッチに連打を許して同点。なおも無死一、三塁から元ド軍の２番バルガスに右中間フェンス直撃の適時二塁打を浴びて逆転された。１死後、連続四球で押し出しとなったところでＫＯ。代わったトライネンが朗希のためた走者を全てかえしたため、７失点が記録された。ドジャースはこの回だけで一挙７失点と崩れた。

朗希は４回１／３を７安打３四球、７失点で４敗目（３勝）を喫した。９１球を投げ、防御率４・７６となった。前回５日（同６日）の本拠地・エンゼルス戦では７回２安打無失点。メジャー移籍後最多となる１０奪三振とロッテ時代のような圧倒的な投球が戻ってきていたが、この日は小休止となった。正捕手スミスが負傷者リスト（ＩＬ）入りしたことなどもあり、ロビンソンとの“急造バッテリー”も影響したかもしれない。

６月は３６打数１６安打の打率４割４分４厘、３本塁打、９打点の大谷について、指揮官は「理想としては明日は出場できることを期待している。ただ、必要ならばもう一日休ませるかもしれない」と説明しているが、好調の「打者・大谷」の早期復帰が待たれる。８回には敵地ファンから「Ｗｅ ｗａｎｔ Ｓｈｏｈｅｉ」の大合唱もあった。