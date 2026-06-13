◆カーリング日本選手権 第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子プレーオフが行われ、予選リーグ２位通過のＳＣ軽井沢クが同１位の北海道銀行に８―５で勝利した。第４エンド（Ｅ）から３連続でスチールするなど、１次リーグから負けなしだった強敵に、１４日の決勝に進出。２年ぶりの優勝に前進した。北海道銀行は午後２時から行われる準決勝に回る。

第１Ｅは後攻の北海道銀行が先制した。スキップ・仁平美来の最終投で２点を狙いにいったが、惜しくもナンバー２は相手のストーン（石）となり、１点にとどまった。第２Ｅはブランクエンドに。第３Ｅは仁平の２投目が相手のガードに当たり、直後にＳＣ軽井沢クのスキップ・上野美優が最終投をハウス（円）の中心に運び２点を奪った。第４ＥはＳＣ軽井沢クが不利な先攻で２点スチールに成功。第５Ｅも北海道銀行にミスが重なり、ＳＣ軽井沢クが再び２点をスチールし、６―１と大きくリードを奪った。

第６Ｅは北海道銀行が自身のガードストーンを使って、相手のナンバー１をはじきにいった仁平の最終投がスルー。さらにＳＣ軽井沢クが１点をスチールした。第７Ｅは北海道銀行が２点を奪い点差を縮めた。第８ＥはＳＣ軽井沢クが手堅く１点を取った。第９Ｅは北海道銀行が２点を奪ったが、そのまま負けを認めるコンシードで決着。ＳＣ軽井沢クが決勝進出を決めた。