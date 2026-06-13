オランダ代表DFファン・ダイクがイメージチェンジ

北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場するオランダ代表のキャプテンDFフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）が初戦の日本代表戦に向けてイメージチェンジし、話題を呼んでいる。

ファン・ダイクといえば長髪を頭の後ろで束ねた姿がトレードマークだったが、34歳で迎える自身2度目の大舞台に向けてイメチェン。髪を頭皮に編み込んだコーンロウスタイルで大会に臨むようだ。「DAZN Portugal」の公式Xアカウントは「ワールドカップに向けた新たな装いだ」とその姿を公開している。

SNSでは「かっけぇ」「最高」「クソ強そう」「似合う」「ファーディナンド思い出した」「さすがに似合うな」といったコメントが寄せられたが、一方ではファン・ダイクが所属するリバプールでは過去にMFドミニク・ソボスライやFWダルウィン・ヌニェス（現アル・ヒラル）が同じような髪型にした際にパフォーマンスが低下し、試合に敗れるという不吉ジンクスがあることから「このヘアスタイル悪いイメージしか無いわ」「この髪型で試合勝った人見た事ないぞ」「コーンロウの呪いは解けるのか」「似合うけどやめた方が…」「W杯初戦日本の勝利確定」といった声も挙がっていた。

ファン・ダイクが守備の要を担うオランダはグループリーグで日本、チュニジア、スウェーデンと同組。現地時間6月14日（日本時間15日午前5時キックオフ）に行われる初戦で日本と激突する。（FOOTBALL ZONE編集部）