現地時間6月14日に日本はオランダ戦を迎える

北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は、現地時間6月14日にオランダ代表との初戦を迎える。

W杯のチケット価格高騰が物議を醸すなか、米メディアはオランダ戦のチケット販売の現状を伝えている。

オランダ対日本のチケット価格に注目したのは、米紙「ダラス・モーニング・ニュース」だ。当初、国際サッカー連盟（FIFA）のチケット抽選に当選したファンには固定価格で提供されていたものの、AT＆Tスタジアムでの初戦を数日後に控え、二次市場での価格は上昇しているという。

FIFAのチケット抽選に当選したファンは、カテゴリー1なら600ドル（約9万6000円）、カテゴリー2なら430ドル（約6万9000円）、カテゴリー3なら220ドル（約3万5000円）でチケットを購入できた。しかし、チケットプラットフォーム「StubHub」の価格データによると、現在チケットを手に入れようとすると使うことになる二次市場では、チケットの売り手は「より高額を、時にははるかに高額を要求」していると伝えている。

記事では、現在の価格として最低でも759ドル（約12万円）、最高では5083ドル（約81万円）が要求されると紹介。もともとの価格の約2倍から10倍近くにまで膨れ上がっており、チケットの入手は難しい状況となっているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）