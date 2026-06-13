天羽希純、テーマ「濡れ」の撮影を満喫「あんなとこやこんなとこも汗でびっしょりに…（笑）」
“令和最強のコンプラ女”としてSNSで話題を集めるタレントの天羽希純が、1日発売の『ヤングキングBULL』2026年13号の表紙&巻頭グラビアに登場。このアザーカットとインタビューが到着した。
【写真】足細い…汗をかいた天羽希純
――ヤングキングBull表紙掲載おめでとうございます！今回のテーマは「濡れ」と聞きましたがいかがでしたか？
【天羽希純】テーマがあるとすごく撮りやすくて楽しかったです！今回は「濡れ」なので、汗かいたり、シャワー浴びたり、オイルだらけになったり、普段やらないような新鮮な撮影でした！男性は濡れが好きだと勝手に思っているので絶対見た方がいい作品といえます！私の一番お気に入りは汗かきショットです！あんなとこやこんなとこも汗でびっしょりになってます！笑
――初オイル撮影ってことで、実際やってみてどうでしたか？
【天羽希純】オイル撮影はずっとやってみたかったので出来てうれしかったです！メイクさんが塗ってくれたのですが塗られてる時はボディビルダーになった気分ですこし面白恥ずかしかったです笑。ポーズ決めようとしてもヌルヌルして滑ったり笑いが絶えない撮影でした！でもテカテカすると陰影がよくみえたりでっぱってるところがテカったりするのでカラダの構造がハッキリするのでダイエットして作ったカラダがよくみえてうれしかったです！
――水とオイルって全然違うと思うんですけど、「これ難しいな〜」って思った瞬間ありました？
【天羽希純】水はしずくになって粒になるので撮影したら濡れてるのが分かりやすいのですが、オイルはテカテカが光が反射しないとあまり分からなかったりするのでよくテカリがわかる位置を模索するのが大変でした。あとは手をついてるところとかがぬるぬるで滑るので体を支えるのが大変でした！このまま相撲してみたいって思いました！笑
――次やるなら「こんなテーマやってみたい！」みたいなのあります？
【天羽希純】何かの擬人化をやってみたいです！例えばベッドの擬人化でフワフワ水着で寝る人を包み込みます〜みたいなやつとか、洗濯物になって干されてみたい！あとは、見ちゃいけないもの見ちゃった風撮影とか！窓の外から着替え見てる視点の撮影とか、お風呂場の扉の隙間からシャワー浴びてるとこ見てる視点とか！フェチ系が好きなのでちょっと変わった撮影してみたいです！
――最後に応援してくださっている方々にメッセージをお願いします！
【天羽希純】最近は配信を始めたのですが、雑誌の表紙などをさせていただいているおかげで知ってくれてる人がこんなにいるんだ！と改めて実感しました！なので、元気いっぱい、これからもみなさんを笑顔にしていきたいなと思いました。っぱいです！2026年も「令和最狂のコンプラ（ギリギリ守る系）女」として、みんなと事務所をドキドキさせちゃうようなギリギリのラインを攻めつつ（笑）、限界突破でめっちゃ頑張っていきます！
【写真】足細い…汗をかいた天羽希純
――ヤングキングBull表紙掲載おめでとうございます！今回のテーマは「濡れ」と聞きましたがいかがでしたか？
【天羽希純】テーマがあるとすごく撮りやすくて楽しかったです！今回は「濡れ」なので、汗かいたり、シャワー浴びたり、オイルだらけになったり、普段やらないような新鮮な撮影でした！男性は濡れが好きだと勝手に思っているので絶対見た方がいい作品といえます！私の一番お気に入りは汗かきショットです！あんなとこやこんなとこも汗でびっしょりになってます！笑
【天羽希純】オイル撮影はずっとやってみたかったので出来てうれしかったです！メイクさんが塗ってくれたのですが塗られてる時はボディビルダーになった気分ですこし面白恥ずかしかったです笑。ポーズ決めようとしてもヌルヌルして滑ったり笑いが絶えない撮影でした！でもテカテカすると陰影がよくみえたりでっぱってるところがテカったりするのでカラダの構造がハッキリするのでダイエットして作ったカラダがよくみえてうれしかったです！
――水とオイルって全然違うと思うんですけど、「これ難しいな〜」って思った瞬間ありました？
【天羽希純】水はしずくになって粒になるので撮影したら濡れてるのが分かりやすいのですが、オイルはテカテカが光が反射しないとあまり分からなかったりするのでよくテカリがわかる位置を模索するのが大変でした。あとは手をついてるところとかがぬるぬるで滑るので体を支えるのが大変でした！このまま相撲してみたいって思いました！笑
――次やるなら「こんなテーマやってみたい！」みたいなのあります？
【天羽希純】何かの擬人化をやってみたいです！例えばベッドの擬人化でフワフワ水着で寝る人を包み込みます〜みたいなやつとか、洗濯物になって干されてみたい！あとは、見ちゃいけないもの見ちゃった風撮影とか！窓の外から着替え見てる視点の撮影とか、お風呂場の扉の隙間からシャワー浴びてるとこ見てる視点とか！フェチ系が好きなのでちょっと変わった撮影してみたいです！
――最後に応援してくださっている方々にメッセージをお願いします！
【天羽希純】最近は配信を始めたのですが、雑誌の表紙などをさせていただいているおかげで知ってくれてる人がこんなにいるんだ！と改めて実感しました！なので、元気いっぱい、これからもみなさんを笑顔にしていきたいなと思いました。っぱいです！2026年も「令和最狂のコンプラ（ギリギリ守る系）女」として、みんなと事務所をドキドキさせちゃうようなギリギリのラインを攻めつつ（笑）、限界突破でめっちゃ頑張っていきます！