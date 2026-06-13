中越典子、わが子＆愛犬にメロメロ“密着癒しショット”を公開「流し目が似てますよね」「可愛い」 夫は永井大
俳優の中越典子（46）が11日、自身のインスタグラムを更新。わが子と愛犬のほほ笑ましい日常の様子を公開し、ファンから温かい反響が寄せられている。
【写真】「可愛い」中越典子が公開した、わが子＆愛犬の癒しショット
中越は「愛犬テキーラと子供の癒しショット」とつづり、複数枚の写真を投稿。愛犬のテキーラが、横になっている子どもの腕に寄り添う愛らしい姿を披露した。リラックスした和やかな空気感が感じられる日常の1コマとなっている。
ファンからは「可愛い」「テキーラちゃん、いい色ですね」「流し目が似てますよね(笑)」「中越典子さんかわいい、花もキレイ」などのコメントが寄せられていた。
中越は2014年12月、俳優の永井大（48）と結婚。17年5月に長男、18年11月に長女が誕生している。
【写真】「可愛い」中越典子が公開した、わが子＆愛犬の癒しショット
中越は「愛犬テキーラと子供の癒しショット」とつづり、複数枚の写真を投稿。愛犬のテキーラが、横になっている子どもの腕に寄り添う愛らしい姿を披露した。リラックスした和やかな空気感が感じられる日常の1コマとなっている。
ファンからは「可愛い」「テキーラちゃん、いい色ですね」「流し目が似てますよね(笑)」「中越典子さんかわいい、花もキレイ」などのコメントが寄せられていた。
中越は2014年12月、俳優の永井大（48）と結婚。17年5月に長男、18年11月に長女が誕生している。