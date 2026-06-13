FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会のホスト国の1つ、米国が12日（日本時間13日）、1次リーグD組の初戦でパラグアイと対戦した。

1994年大会以来、32年ぶりとなった自国開催でのW杯。同国史上2度目の決勝トーナメント進出へ、キックオフから満員のホームのうなるような大歓声が後押しした。開始7分、10番を背負うMFプリシック（ACミラン）が左サイドで2人の間を突破し、さらに寄せた2人の間を通すパス。受けたMFマッケニー（ユベントス）のパスが相手にあたり、そのままゴールに流れ込んだ。

同31分にはFWバログン（モナコ）が追加点。左サイドを駆け上がったプリシックからのアシストを受け、右足でゴール左に流し込んだ。バログンは前半追加タイムにも追加点。ハーフライン付近からの縦パスに抜け出し、左足で左上を射抜いた。

ニューヨークで生まれ、ロンドンで育ったバログンは、イングランドの年代別代表とU―18米国代表でプレーした経歴を持つ。下部組織から在籍したアーセナルから、当時日本代表MF伊東純也も所属したフランス1部のSランスに期限付き移籍した22〜23年に、公式戦39試合22得点と大ブレーク。地元メディアによると、これを皮切りに各国代表から引く手あまたの存在になったという。

米国、イングランド、両親のルーツであるナイジェリアも含め、3つの代表を選択することができた。その中で、センターFWが“穴”だった米国が特に熱心に勧誘。フロリダ旅行、NBAのコートサイド席などのVIP待遇も用意されたという。米国のサポーターの熱にも後押しされ、バログンは23年に米国代表を選択するに至った。今季はモナコでリーグ戦8試合連続ゴールをマーク。直前の親善試合セネガル戦でもゴールを決め、好調を維持して乗り込んでいた。