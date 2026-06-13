「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」限定グッズ公開 “シマエナガ”やレトロ衣装など北海道ならではのラインナップ満載
寺子屋は、スパイラルキュートとのライセンス契約締結に基づき、「ちいかわ」と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップ「ちいかわもぐもぐ本舗」3号店を7月18日、北海道・小樽の堺町通りにオープンする。このほど、同店で販売予定の限定グッズの一部が公開された。
【各グッズ写真あり】北海道ならではのラインナップ満載！「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」限定グッズ紹介
「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」は、小樽らしいレトロな装いのちいかわたちが、北海道の旅を彩る。ここでしか手に入らない、限定デザインのおみやげや雑貨を多数用意しており、ちいかわたちと一緒に“ロマンあふれる小樽の旅”が楽しめる。
また、「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」にて税込3000円以上の購入特典として、「アクリルマーカーチャーム(非売品)」が、8000円以上の購入特典として「3連メタルキーホルダー(非売品)」がそれぞれ1点プレゼントされる（※オンラインストアでの購入は対象外）。
さらにオンラインストアで税込8000円以上の購入特典として、「ロゼッタ缶バッジ(非売品)」が1点プレゼントされる（※実店舗での購入は対象外）。
今回公開された限定グッズのラインナップは以下の通り。
■シマエナガになっちゃった！ ぬいぐるみ(全3種) 各2420円
シマエナガに扮したちいかわたちの、まんまるシルエットがキュートなぬいぐるみ。
■レトロなマスコット（全8種） 各2200円
レトロな衣装でおめかし。小樽ならではのデザインがかわいいマスコット。
■バター飴 864円
■ラベンダー和紅茶 1188円
■メタルチャームキーホルダー（全8種） 各660円
■金平糖 810円
■コレクションピンバッジ（全3種） 各770円
■ミニフレームマグネット（全2種） 各495円
■ミニキャンバスマグネット（全2種） 各990円
■キャラ撮りスティック（全3種） 各1320円
■足袋ソックス（全3種） 各605円
■トレーディングシマエナガなまんまるアクリルスタンド（全8種） 単品550円／BOX 4400円
■トレーディングステンドグラスなアクリルスタンド（全8種） 単品550円／BOX 4400円
■北海道ソフトクリームなマット缶バッジinカプセル（全8種） 300円
※価格はすべて税込
【各グッズ写真あり】北海道ならではのラインナップ満載！「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」限定グッズ紹介
「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」は、小樽らしいレトロな装いのちいかわたちが、北海道の旅を彩る。ここでしか手に入らない、限定デザインのおみやげや雑貨を多数用意しており、ちいかわたちと一緒に“ロマンあふれる小樽の旅”が楽しめる。
さらにオンラインストアで税込8000円以上の購入特典として、「ロゼッタ缶バッジ(非売品)」が1点プレゼントされる（※実店舗での購入は対象外）。
今回公開された限定グッズのラインナップは以下の通り。
■シマエナガになっちゃった！ ぬいぐるみ(全3種) 各2420円
シマエナガに扮したちいかわたちの、まんまるシルエットがキュートなぬいぐるみ。
■レトロなマスコット（全8種） 各2200円
レトロな衣装でおめかし。小樽ならではのデザインがかわいいマスコット。
■バター飴 864円
■ラベンダー和紅茶 1188円
■メタルチャームキーホルダー（全8種） 各660円
■金平糖 810円
■コレクションピンバッジ（全3種） 各770円
■ミニフレームマグネット（全2種） 各495円
■ミニキャンバスマグネット（全2種） 各990円
■キャラ撮りスティック（全3種） 各1320円
■足袋ソックス（全3種） 各605円
■トレーディングシマエナガなまんまるアクリルスタンド（全8種） 単品550円／BOX 4400円
■トレーディングステンドグラスなアクリルスタンド（全8種） 単品550円／BOX 4400円
■北海道ソフトクリームなマット缶バッジinカプセル（全8種） 300円
※価格はすべて税込