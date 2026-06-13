「ちいかわもぐもぐ本舗」3号店が北海道・小樽にオープン（c）nagano

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　寺子屋は、スパイラルキュートとのライセンス契約締結に基づき、「ちいかわ」と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップ「ちいかわもぐもぐ本舗」3号店を7月18日、北海道・小樽の堺町通りにオープンする。このほど、同店で販売予定の限定グッズの一部が公開された。

【各グッズ写真あり】北海道ならではのラインナップ満載！「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」限定グッズ紹介

　「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」は、小樽らしいレトロな装いのちいかわたちが、北海道の旅を彩る。ここでしか手に入らない、限定デザインのおみやげや雑貨を多数用意しており、ちいかわたちと一緒に“ロマンあふれる小樽の旅”が楽しめる。

　また、「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」にて税込3000円以上の購入特典として、「アクリルマーカーチャーム(非売品)」が、8000円以上の購入特典として「3連メタルキーホルダー(非売品)」がそれぞれ1点プレゼントされる（※オンラインストアでの購入は対象外）。

　さらにオンラインストアで税込8000円以上の購入特典として、「ロゼッタ缶バッジ(非売品)」が1点プレゼントされる（※実店舗での購入は対象外）。

　今回公開された限定グッズのラインナップは以下の通り。

■シマエナガになっちゃった！ ぬいぐるみ(全3種)　各2420円
シマエナガに扮したちいかわたちの、まんまるシルエットがキュートなぬいぐるみ。

■レトロなマスコット（全8種）　各2200円
レトロな衣装でおめかし。小樽ならではのデザインがかわいいマスコット。

■バター飴　864円

■ラベンダー和紅茶　1188円

■メタルチャームキーホルダー（全8種）　各660円

■金平糖　810円

■コレクションピンバッジ（全3種）　各770円

■ミニフレームマグネット（全2種）　各495円

■ミニキャンバスマグネット（全2種）　各990円

■キャラ撮りスティック（全3種）　各1320円

■足袋ソックス（全3種）　各605円

■トレーディングシマエナガなまんまるアクリルスタンド（全8種）　単品550円／BOX 4400円

■トレーディングステンドグラスなアクリルスタンド（全8種）　単品550円／BOX 4400円

■北海道ソフトクリームなマット缶バッジinカプセル（全8種）　300円

※価格はすべて税込