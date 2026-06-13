◇インターリーグ ドジャース2−8ホワイトソックス（2026年6月12日 シカゴ）

ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に逆転負け。先発メンバーから外れた大谷翔平投手（31）は最後まで出番がなく欠場となった。

1点を先制された直後の2回に無死満塁からエスピナルの2点打で逆転に成功。ところが、先発・佐々木朗希が5回につかまり、アントナッチ、バルガスの連続タイムリーで逆転を赦すと、1死満塁からB・モンゴメリーに押し出し四球を与えたところで降板となった。

後を継いだトライネンも相手に傾いた流れを止めることができず、マイドロスに2点打、ピーターズにも2点三塁打を浴びるなど、この回打者11人の猛攻を受け一挙7点を失った。

佐々木の登板成績は4回1/3を投げて7安打を浴び、、日米を通じて自己ワーストの7失点となった。大量失点が響き、チームはア・リーグ中地区で首位を走るなど快進撃を続けるホワイトソックスに完敗した。

大谷は前日11日（同12日）のパイレーツ戦で「左膝の炎症」のため、途中交代。この日の試合前、ロバーツ監督が患部について「検査をしたが、特に異常な所見はなかった。普通の炎症のようなもの」と説明した上で「移動もあるから、もう1日余裕を与えることにした」と大事を取ってスタメンから外したと語った。