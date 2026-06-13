「これは熱すぎる」「泣ける」元アーセナルコンビが日本で再会！ ドイツ代表FWの投稿に日本人アタッカー登場でファン感激
大物プレーヤーが日本で旧友との再会を果たした。
伊藤洋輝が所属するバイエルンのドイツ代表FWセルジュ・ニャブリが自身のインスタグラムを更新。その投稿がファンの間で話題を呼んでいる。
ニャブリは日本国旗の絵文字を添え、来日中とみられる写真を公開。街中でのスナップや刺身を楽しむ様子など、日本滞在を満喫していることがうかがえる内容となっている。
なかでも注目を集めたのが、横浜F・マリノスの元日本代表FW宮市亮との２ショットだ。写真では肩を組み、笑顔を見せるふたりの姿が収められている。
30歳のニャブリは４月18日のトレーニング中に右太ももの内転筋を負傷。その影響もあり、現在開催中の北中米ワールドカップに臨むドイツ代表メンバーからは外れている。
一方、33歳の宮市とは浅からぬ縁がある。両者はともにイングランドの名門、アーセナルでプロキャリアをスタート。宮市は2011年から、ニャブリは2012年から在籍しており、かつてチームメイトとしてプレーした間柄だ。今回の来日で旧友との再会が実現したようだ。
この投稿にはファンからも、「これはミヤイチか!?」「日本を楽しんで！」「ミヤイチはハンサム・ガイだね」「これは熱すぎる」「泣ける」「胸熱すぎる」などのコメントが寄せられ、アーセナル時代を知るサポーターを中心に大きな反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「胸熱すぎる」ニャブリが宮市亮と笑顔の再会！ 元アーセナル戦士の２ショット
伊藤洋輝が所属するバイエルンのドイツ代表FWセルジュ・ニャブリが自身のインスタグラムを更新。その投稿がファンの間で話題を呼んでいる。
ニャブリは日本国旗の絵文字を添え、来日中とみられる写真を公開。街中でのスナップや刺身を楽しむ様子など、日本滞在を満喫していることがうかがえる内容となっている。
なかでも注目を集めたのが、横浜F・マリノスの元日本代表FW宮市亮との２ショットだ。写真では肩を組み、笑顔を見せるふたりの姿が収められている。
一方、33歳の宮市とは浅からぬ縁がある。両者はともにイングランドの名門、アーセナルでプロキャリアをスタート。宮市は2011年から、ニャブリは2012年から在籍しており、かつてチームメイトとしてプレーした間柄だ。今回の来日で旧友との再会が実現したようだ。
この投稿にはファンからも、「これはミヤイチか!?」「日本を楽しんで！」「ミヤイチはハンサム・ガイだね」「これは熱すぎる」「泣ける」「胸熱すぎる」などのコメントが寄せられ、アーセナル時代を知るサポーターを中心に大きな反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「胸熱すぎる」ニャブリが宮市亮と笑顔の再会！ 元アーセナル戦士の２ショット