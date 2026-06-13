岡本和真の特大弾に「なんてこった！」米“呆然”　3階席まで飛び込む特大アーチに「あの巨大なスタジアムで…」「まさに怪物」

打った岡本自身も思わず見上げるほどの特大アーチを放った(C)Getty Images

ブルージェイズの岡本和真の特大アーチに注目が高まっている。

岡本は現地6月12日に本拠地で行われたヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。

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初回の第1打席二死二塁で打席に入ると、左腕ライアン・ウェザーズの6球目、内角低めスライダーをすくいあげた打球はぐんぐんと伸びて左翼スタンド最上段の3階席に飛びこんだ。

飛距離128.9メートル、打球速度179.2キロ、打球角度36度の豪快な一発には本拠地ファンからも大歓声が沸き起こった。米ファンの間からも「なんてこった！」「すごいパワーだ！」「あそこまで飛ばせる選手がいるなんて」「あの巨大なスタジアムで…」「まさに怪物」「オカモトが本当に大好きだ！」と続々と反応が寄せられている。

ヤンキース戦でホームランを放ったのもこれが初めてとなった。9試合ぶりの14号2ランでさらに乗っていけるか。今後も注目の存在となりそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]