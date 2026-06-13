「守りたいこの笑顔」24歳バレー女子、“激レア姿”披露で反響続々…「めちゃんこ可愛すぎて最高だわぁ〜」

佐藤淑乃が激レア姿を披露した(C)Volleyball World

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃のスタッフが公式アカウントのXを更新し、ファッション雑誌のモデルを務めた佐藤の撮影風景を写真で公開した。

同Xでは「初めての女性誌撮影。可愛らしい雰囲気の写真を見て本人は『すご〜い！！』と感動していました。普段は全く履かないそうですが、スカートもめっちゃ」と綴られ、宝島社『SWEET』に掲載される写真の撮影に臨んだ。

【動画】「ビジュも本当に映えるんで」佐藤淑乃の撮影風景をチェック

同じくスタッフが更新した公式インスタグラムでは、撮影の舞台裏を動画で紹介。24歳の佐藤は、レースのロングスカートとミントグリーンのジャケットを着用して笑顔を見せ、激レアな姿を披露している。

SNS上のファンからは「めちゃんこ可愛すぎて最高だわぁ〜」「試合では見れない素敵な笑顔」「ヨシノはプレースタイルカッコイイけど ビジュも本当に映えるんで」「バレーやっている時との表情のギャップがいいですね！」「自然体の笑顔もめちゃくちゃ可愛い」「守りたいこの笑顔」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]