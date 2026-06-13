「産後とは思えない」藤田ニコル、娘抱っこのお出かけコーデ＆産後トレーニング姿！「オシャレ母ちゃん」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは6月12日、自身のInstagramを更新。5月1日に出産を報告した娘とのお出かけショットを披露しました。
【写真】藤田ニコル、娘抱っこのお出かけショット
犬のアパレルショップ @lapinica_official とパーソナルジムの @sui__liteが同じ建物の中にあります」と3枚の写真と1本の動画を投稿。キャップ帽をかぶりサングラスをかけた藤田さんが、抱っこひもで娘を抱っこしている姿や産後トレーニングに励む姿を披露しています。
藤田さんは「久しぶりにトレーニングを再開しました...ほぼ一年ぶりのトレーニング ずっと10代から週2でトレーニングしてきてた私は 娘に見守られながらビクビク再開 笑 産後からまだそんなたっていないのでまずはインナーマッスルのトレーニングから！」と1年ぶりにトレーニングを再開したことを報告しました。
この投稿にコメントでは「子育てしながらオシャレして本当に尊敬」「娘ちゃんのあんよが可愛すぎる」「赤ちゃん抱いてるの可愛すぎ」「努力家さんですね」「産後とは思えない」「オシャレ母ちゃん」「えらすぎる…！」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】藤田ニコル、娘抱っこのお出かけショット
「赤ちゃん抱いてるの可愛すぎ」藤田さんは「今日は自分の店舗に久しぶりに顔を出しました 私服は2枚目（サロペ最強） 三軒茶屋に
犬のアパレルショップ @lapinica_official とパーソナルジムの @sui__liteが同じ建物の中にあります」と3枚の写真と1本の動画を投稿。キャップ帽をかぶりサングラスをかけた藤田さんが、抱っこひもで娘を抱っこしている姿や産後トレーニングに励む姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「子育てしながらオシャレして本当に尊敬」「娘ちゃんのあんよが可愛すぎる」「赤ちゃん抱いてるの可愛すぎ」「努力家さんですね」「産後とは思えない」「オシャレ母ちゃん」「えらすぎる…！」などの声が寄せられています。
「可愛いの変わらなくて羨ましい」8日の投稿では「ベビーカーデビューもしたよ 外の空気とか匂いとか音とか沢山知ってもらいたいからおでかけも楽しいです」と、娘をベビーカーに乗せて散歩を楽しむ姿を披露している藤田さん。ファンからは「こんな可愛いお母さん素敵すぎる」「今のにこちゃんすごいかわいい」「いつかにこるんみたいなママになりたいな！」「同い年なのに素敵なママすぎ！」「まましてる可愛い」「可愛いの変わらなくて羨ましい」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)