藤田ニコル、産後初の本格トレーニングを報告「地道にがんばります」 娘に見守られながら「ビクビク再開」
俳優の稲葉友（33）の妻でタレントの藤田ニコル（28）が日、13日までに自身のインスタグラムを更新。約1年ぶりにトレーニングを再開したことを報告した。
【写真】約1年ぶりトレーニング再開の様子を公開した藤田ニコル
藤田は「久しぶりにトレーニングを再開しました…」と切り出し、「ほぼ1年ぶりのトレーニング」と近況を紹介。10代の頃から週2回のペースでトレーニングを続けてきたことを明かしつつ、「娘に見守られながらビクビク再開」とつづった。
産後間もないことから、現在は本格的な運動ではなく基礎づくりに取り組んでいるという。「産後からまだそんなたっていないのでまずはインナーマッスルのトレーニングから！」と説明した。
また、自宅でもトレーニングはできるものの、「私は外じゃないとやらないタイプだし、間違っていたら怖いのでトレーナーさんと一緒に」と、専門家の指導のもとで体を動かしていることも明かした。
この日は呼吸を意識したトレーニングを中心に5種目ほど行ったといい、「地道にがんばります」と前向きな思いを記した。
藤田と稲葉は2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、5月1日に第1子女児誕生を公表した。
【写真】約1年ぶりトレーニング再開の様子を公開した藤田ニコル
藤田は「久しぶりにトレーニングを再開しました…」と切り出し、「ほぼ1年ぶりのトレーニング」と近況を紹介。10代の頃から週2回のペースでトレーニングを続けてきたことを明かしつつ、「娘に見守られながらビクビク再開」とつづった。
また、自宅でもトレーニングはできるものの、「私は外じゃないとやらないタイプだし、間違っていたら怖いのでトレーナーさんと一緒に」と、専門家の指導のもとで体を動かしていることも明かした。
この日は呼吸を意識したトレーニングを中心に5種目ほど行ったといい、「地道にがんばります」と前向きな思いを記した。
藤田と稲葉は2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、5月1日に第1子女児誕生を公表した。