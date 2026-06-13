◆カーリング日本選手権 第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子のプレーオフが行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、中部電力に１２―３で勝利し、準決勝に進出した。

第１エンド（Ｅ）で２点を先制すると第３Ｅでも２点を追加。さらに、第４Ｅでも２点をスチールと序盤からたたみかけ主導権を握った。第５Ｅでは、大量失点のピンチだったが、吉村紗也香が難しいテイクショットを決めて最少失点に抑えて踏ん張った。

後半に入っても手は緩めない。第６Ｅで再び吉村が最終投でスーパーショットを決めて大量４点をもぎ取るなど最後まで流れを渡さなかった。第７Ｅ終了時点で１０―３とし、相手が負けを認め握手を求めたが、プレーオフは第８Ｅまで行わなくてはいけない規定があるため、そのまま試合が続行する珍事もあったが、第８Ｅ終了で正式に試合が決まった。

２次リーグ（Ｌ）を３位で通過し、負けたら終わりの決勝トーナメントは３つ勝たなくては頂点に届かない。２次Ｌで負けた相手にリベンジして、その第一関門を突破。スキップ・吉村紗也香が１２日に「徐々に調子が上がってきている」と話していた通り、ショットも決まりだし、まさに上り調子。午後は北海道銀行とＳＣ軽井沢クの敗れた相手と戦う。女王チームが、勢いをつけて、ここから頂点まで駆け上がる。

大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。