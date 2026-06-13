「これからも2人で力を合わせ、愛情いっぱいの家庭を築いていきたいと思います」──この言葉を最後に残し、2017年2月28日付で芸能界を去った元女優・堀北真希（37）。現在は夫で俳優の山本耕史（49）と2人の子どもと、家庭中心の生活を送っている。

【写真を見る】保冷バッグを手にスーパーから出てきた山本、ムキムキの二の腕でベビーカーを押す姿など

2023年6月。「NEWSポストセブン」は堀北と山本が仲睦まじげにベビーカーを押して歩く様子を伝えた。現役時代の堀北は落ち着いた髪色のイメージが強かったが、この時はピンクヘアに大変身。その横には、Tシャツを着ていてもわかるほどの"ムキムキの腕"でベビーカーを押す山本の姿もあった。

「愛情いっぱいの家庭を築く」という堀北の宣言を支えるかのように、山本は良きパパとして奔走しているようだ。子どもは2016年と2019年に誕生。学校行事に参加することも多い一方で、「参加しても迷惑じゃないですか」と確認することもあるという。

「学校行事で目立ちすぎないように気遣うのは、芸能人パパならではの葛藤でしょう。山本さんは芸能界のパパ友も多く、特に堺雅人さん（52）とは子育てに関する悩みを共有できるほど、親しい関係だとか。

2人の子どもは堺さん、菅野美穂さん（48）夫婦のお子さんと年齢が近いため、保育園について相談したところ、堺さんにアドバイスをもらったこともあったそうですよ」（芸能関係者）

山本は家庭での育児について、東京新聞の子育てメディア「東京すくすく」のインタビューで「宿題は、妻のほうが厳しく見ています。妻は名前を丁寧に書きなさいってところからきちんと教える。妻のほうが怒ることも多いけど、それでも子どもはママのほうが優しいって言いますね」と語っていた。

「山本さんは奥さんに内緒で子どもにお菓子をあげたり、おもちゃを勝手に買い与えて怒られることもあるとか。バレてしまった場合は堀北さんからしっかりと釘を刺されるそうですから、バランスのとれた夫婦関係なのでしょう」（スポーツ紙記者）

料理担当の山本、子どものお弁当作りも

"交際0日婚"で話題を集めてから11年。夫婦で家事を分担し、料理が得意な山本は食事の用意を担当しているという。

「子どものお弁当作りもしていて、普段の食事でも奥さんと子どもと自分でメニューを変えて出すこともあるようです。最近では、子ども用の包丁やまな板を揃え、子どもたちと一緒に料理をすることもあるとか。スーパーでの買い物も積極的にやっているようですね」（同前）

実際、山本が買い物を済ませてスーパーから出てくる姿を「NEWSポストセブン」取材班は目撃している。タンクトップからのぞく鍛えられた二の腕。その先にあったのは、保冷エコバッグだった。

「現在私は母になり、愛する家族と幸せな日々を送っています。このあたたかで、かけがえのない幸せを全力で守っていきたいと思います」

引退時、そう宣言した堀北。その言葉を支えるかのように、山本は学校行事に顔を出し、子どもの弁当を作り、保冷バッグを手にスーパーへ向かうのだ。