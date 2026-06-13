Fateシリーズより２作品をABEMAで2週連続無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）より「Fate」シリーズから『Fate/Zero』『TVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」』の２作品を２週連続で無料一挙放送する。
「Fate」シリーズは、TYPE-MOONによる人気ゲーム『Fate/stay night』に始まり、アニメや映画、ゲームなど幅広いメディアで展開される作品。あらゆる願いを叶える願望機「聖杯」を巡り、魔術師（マスター）と英霊（サーヴァント）たちが繰り広げる「聖杯戦争」を中心に描き、重厚な世界観や圧倒的なバトル演出、複雑に交錯するキャラクターたちの思惑が多くのファンを魅了している。
本企画では、『Fate/stay night』の前日譚として断片的に語られるのみだった「第四次聖杯戦争」を描く『Fate/Zero』、そして主人公・衛宮士郎と遠坂凛を中心に「第五次聖杯戦争」での戦いを描く『TVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」』を全話無料一挙放送。６月13日（土）・14日（日）に『Fate/Zero』全25話を、６月20日（土）・21日（日）に『TVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」』全26話を順次無料一挙放送する。なお各作品、放送後１週間は無料で楽しめる。
(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
(C)Nitroplus／TYPE-MOON・ufotable・FZPC
(C)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC
「Fate」シリーズは、TYPE-MOONによる人気ゲーム『Fate/stay night』に始まり、アニメや映画、ゲームなど幅広いメディアで展開される作品。あらゆる願いを叶える願望機「聖杯」を巡り、魔術師（マスター）と英霊（サーヴァント）たちが繰り広げる「聖杯戦争」を中心に描き、重厚な世界観や圧倒的なバトル演出、複雑に交錯するキャラクターたちの思惑が多くのファンを魅了している。
(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
(C)Nitroplus／TYPE-MOON・ufotable・FZPC
(C)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC