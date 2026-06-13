13日から2週間オランダとベルギーの2か国を公式訪問する天皇皇后両陛下は、最初の訪問国オランダに向け先ほど羽田空港を出発されました。

天皇皇后両陛下は、13日から2週間国賓としてオランダとベルギーの2か国を公式訪問されます。

天皇皇后両陛下は13日午前11時前、羽田空港に到着されました。

秋篠宮ご夫妻が見送られるほか森衆議院議長や、駐日オランダ臨時代理大使、駐日ベルギー大使らが見送ります。

両陛下は一人一人に挨拶をされています。

両陛下は、政府専用機で羽田空港を出発しオランダの首都アムステルダムのスキポール国際空港に向かわれます。

到着後は、16日までオランダ国王夫妻の別邸であるヘット・アウデ・ロー城で過ごされる予定です。長年にわたる皇室と王室の親交を踏まえた国王夫妻の特別な配慮によるもので、長距離移動や時差を考慮し体調を整えられます。

その後、アムステルダムに入り、17日には国賓として国王夫妻と歓迎式典に臨むほか、戦没者記念碑で供花し第二次世界大戦の犠牲者を慰霊されます。夜は国王夫妻主催の晩さん会に出席し、陛下はお言葉を述べられる予定です。

また、水問題の研究をライフワークとしている陛下は、国連の「水と衛生に関する諮問委員会」で名誉総裁を務めていた当時、委員会の議長を務めていたオランダ国王と水問題の取り組みを通じて交流を重ねられてきました。

陛下は国王とともに気候変動対策や洪水対策など水管理などについて研究する施設「デルタレス」を視察される予定です。

18日には、政治の中心地ハーグを訪れ、陛下はマウリッツハウス美術館でフェルメールの絵画「真珠の耳飾りの少女」を鑑賞するほか、オランダ首相主催の昼食会に臨まれる予定です。

19日には、両陛下はマキシマ王妃が支援する「プリンセス・マキシマ小児がんセンター」を国王夫妻と共に訪問される予定です。

その後、20日からは外交関係樹立160周年を迎えたベルギーを訪問し、国賓として歓迎式典や国王夫妻主催の晩さん会に臨むほか、1921年に昭和天皇も訪れたルーヴェン大学なども訪問される予定です。

天皇陛下は、今月11日の記者会見で、「過去の歴史に思いを致しつつ、平和の尊さを改めて心に刻みながら、両国の方々との交流を大切にしていきたいと思っています。そして、若い世代も含め、人々の交流が更に深まり、日本とオランダ、ベルギーとの友好関係が今後一層発展していくことを願っております」と訪問への抱負を述べられました。

両陛下のオランダ訪問は13年ぶり、ベルギー訪問は27年ぶりとなります。

また両陛下そろって外国2か国を訪問されるのは、皇太子時代の2002年のニュージーランド・オーストラリア訪問以来24年ぶりです。

帰国は26日の予定です。