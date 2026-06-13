年金を最大84%増額できる「繰下げ受給」。2022年の制度改正で上限年齢が75歳に引き上げられ注目を集めていますが、増額を待つ間の生活費が足りず、QOLが低下してしまっては本末転倒です。本記事では、横山光昭氏と関口博美氏の著書『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）より一部を抜粋・再編集し、年金増額を狙うも「月10万円の赤字」に陥った66歳夫婦の事例を通して、老後資金の寿命を延ばす〈時間差受給〉について解説します。

最大84％増の「繰り下げ受給」…平均寿命から考える“もらい損”のリスク

ご存じの方も多いかもしれませんが、年金制度は2022年4月に大きく改正されました。主な変更点は2つ。

1つは、繰り上げ受給における減額率の見直しです。それまで、1か月繰り上げるごとに0.5％減額されましたが、改正後は0.4％になりました。

もう1つは、繰り下げ受給の年齢の上限が延びたこと。改正前の繰り下げの上限は70歳でしたが、75歳まで引き上げられました。1か月後倒しするごとに0.7％ずつ増額されるため、75歳まで10年繰り下げれば84％（0.7％×120か月）も増えます。

ちなみに、繰り下げの場合、年金の総受給額が65歳から受給し始めた人を上回るのは、受給開始から12年後となります。70歳で受給開始した場合は82歳、75歳なら87歳です。年金は積み立て方式でないと理解していても、長年コツコツ納めてきたわけですから、できるだけ多く受け取りたいと思うのは当然です。

しかし、男性の平均寿命は約81歳。頑張って75歳まで繰り下げて増えたとしても、平均寿命までは6年程度です。65歳から受け取る方より受取総額が少なくなるリスクが高まります。

夫婦で「月44万円」も夢ではないが…男女で異なる繰り下げ受給の“恩恵”

具体的に繰り下げによりどのくらい金額が増えるのか。男女別の「平均年金受給額早見表」（図表1）を見てみます。

［図表1］繰り下げ受給でもらえる平均年金受給額早見表

厚生年金に加入する65歳の男性の平均年金月額14万9000円、女性の9万3000円（基礎年金含む）をベースに、それぞれ75歳まで繰り下げた場合の金額をまとめています（2024年度時点）。

ちなみに、厚生年金に加入していた夫婦が同年齢で65歳から受給した場合、月額の合計は24万2000円。住居関連の支出にもよりますが、繰り下げ受給せずとも何とか暮らせそうな金額です。仮に、この夫婦がともに75歳まで繰り下げると、月額は計44万5280円。結構な金額に増えます。

ただし、何度も申しますが、無理は禁物です。たとえば、男性は68歳で受け取り、女性は72歳で受け取るなど、さまざまな選択肢が考えられます。

個人差はありますが、女性は平均寿命が90歳近いため、75歳から受け取り始めても損するリスクは少ないかもしれません。

「月10万円の赤字」で貯蓄1,500万円が激減…66歳夫婦の老後不安

家計の状況に照らして、年金の受給開始を夫婦が別のタイミングにする“時間差受給”という方法は、おふたりさまならではの作戦です。

Hさん（66歳）は、再雇用が延長され、65歳を過ぎても就業を継続できました。ただし、最初の再雇用時より想定以上に給料が減り、家計はたびたび月10万円以上の赤字に。赤字分は約1500万円ある貯蓄から補填してきましたが、老後資金の減りの速さに不安を感じ、夫婦で相談に来ました。

おふたりとも、年金は繰り下げ受給で増やすことを目指し、65歳からの受給はしていません。できれば75歳まで繰り下げ、最大限に増やしてから受給したい考えです。しかし、赤字が月10万円を超える現状では、貯蓄の切り崩しだけで今後10年の赤字を乗り越えられるか、難しい側面があります。

Hさん夫婦は資産運用しておらず、貯蓄はすべて預貯金で持っています。まだまだ低金利の時代ですので、貯蓄を切り崩してでも年金を繰り下げたほうが、金銭的にはお得です。

おふたりさまを救う「時間差受給」…妻だけ先に年金をもらい老後破産を回避

しかし、生命寿命や健康寿命との兼ね合いや、万が一の急な出費に備え、貯蓄を減らしすぎるのも考えものです。そこで、まずは繰り下げ受給の増額分が少ない、妻の年金の受け取りを開始しました。

併せて支出の見直しも行った結果、家計は黒字に転じ、貯蓄が減ることがなくなりました。Hさんの再雇用期間が終わっても、その時点からHさんが年金受給を開始すれば、家計の黒字は続く見込みです。

ちなみに、老後資金をすべて預貯金（現金）で持ち続けるのは、違った“リスク”が生じます。昨今のように物価上昇局面が続くインフレの時代では、お金の価値が目減りしてしまうからです。

たとえば、現時点で1500万円ある預貯金が、物価が上がった10年後には1300万円ほどの価値しかなくなることは十分に想定されます。

Hさん夫婦も、老後資金の一部をリスクの少ない「積立投資」に回すことにしました。年金の繰り下げ受給による“利回り”よりは低いかもしれませんが、預貯金より格段に高い利益が期待できるからです。

月10万円超の赤字→年金の時間差受給で「約3万円」の黒字に

●基礎データ

Hさん…66歳／再雇用 妻…66歳／専業主婦

子ども…1人／独立 貯蓄額…1500万円

住まい…持ち家

［図表2］Hさん世帯の家計（before-after）

Aさんの家計改善額

●年金（受給開始）……妻10万3000円

●保険料（▲7000円）……余分な保障を外した

●水道光熱費（▲3000円）……電気や水道のムダ遣いを減らした

●衣服・美容費（▲1万2000円）……妻の洋服の購入頻度を減らした

●雑費（▲9000円）……ミネラルウォーターの定期購入を中止 ほか

妻の年金受給の開始により貯蓄の取り崩しがなくなり、生活全般に余裕が出ました。Hさんは引き続き働き、無理のない範囲で繰り下げを継続する方針です。

年金を繰り下げると受給額は増えますが、日常で使えるお金が減るため、結果的にQOLが大きく低下しかねません。無理な節約はせず、適切な時期に年金受給を開始しましょう。

株式会社マイエフピー

ファイナンシャル・プランナー

横山 光昭／関口 博美