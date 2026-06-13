本宮ひろ志は50年以上前にホルムズ海峡封鎖を予言していた？ 『男一匹ガキ大将』が描いたエネルギー危機と戸川万吉の破天荒な救国劇

日本中の不良を束ね、国家規模の危機にまで立ち向かう戸川万吉。その無茶ともいえるスケールこそ、『男一匹ガキ大将』の真骨頂だ。2026年11月に刊行開始予定の「本宮ひろ志漫画大全集『男一匹ガキ大将』」全8巻と特典付きBOXセットの発売を機に、本宮ひろ志が描いた“男の漫画”の熱源を見つめ直す。

ジャンプ漫画の原点のひとつともいえる不朽の名作

単なる復刻ではない本宮ひろ志の漫画

本宮ひろ志の代表作『男一匹ガキ大将』が、いま改めて読まれる意味はどこにあるのか。

2026年11月刊行開始予定の「本宮ひろ志漫画大全集」。そのスタートを飾る『男一匹ガキ大将 全8巻』は、ジャンプ漫画の原点のひとつともいえる本作の熱量を、現代の読者に届ける大きな機会となる。

『男一匹ガキ大将』は漫画雑誌『少年ジャンプ』（1969年より週刊化して『週刊少年ジャンプ』に）して1968年11号から1973年13号まで連載された。

物語の主人公は、ケンカと度胸で仲間を増やし、やがて日本中の不良たちを束ねていく戸川万吉。荒唐無稽ともいえるスケールの大きさ、理屈を超えて人を動かす男気、そして時代の空気を真正面から受け止める勢いが、本作の魅力である。

なかでも印象的なのが、ホルムズ海峡が閉鎖され、石油輸入を止められた日本を救うため、万吉が日本中の不良をペルシャ湾へ送り込むという壮大なエピソードだ。エネルギー危機という国際情勢を背景にしながら、国家や経済の問題を、少年漫画ならではの腕力と情念で突破しようとする発想は、いかにも本宮作品らしい。

現実的かどうかを超えて、「男ならどう動くのか」「仲間とは何か」「日本を背負うとはどういうことか」を、読者に強烈に問いかけてくる。

本宮ひろ志の漫画には、時代を映す鏡としての力がある。政治、経済、国際情勢といった大きなテーマを、難解な言葉ではなく、血の通った人間同士のぶつかり合いとして描く。そのため、半世紀以上前の作品であっても、エネルギー安全保障や国際紛争が現実の課題であり続ける現在、読み返すことで新たな発見がある。

『男一匹ガキ大将 全8巻』は、単なる復刻ではない。漫画がまだむき出しの熱を持ち、主人公の無茶な行動がそのまま時代への叫びになっていた頃の迫力を、まとめて体感できる企画である。戸川万吉という男の生きざまを通じて、読者は「日本」「仲間」「正義」といった大きな言葉を、改めて自分自身の問題として受け止めることになるだろう。

2026年11月、『男一匹ガキ大将』が再び読者の前に立ち上がる。そこにあるのは、古びた名作ではない。時代が変わってもなお胸を叩く、漫画の原初的な力である。

文／集英社オンライン編集部

『男一匹ガキ大将 全8巻』 特典付きBOXセット 本宮ひろ志漫画大全集 001～008

本宮ひろ志

2026年11月19日

23760円（税込）

33.5 x 23.6 x 17.6 cm

ISBN： 978-4087938012

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