埼玉の「東武動物公園」へ行ってきた！ 銀魂コラボ開催中の園内で、ホワイトタイガーやカンガルーとの出会いを楽しむ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『春日部つむぎの東武動物公園に行ってみた with小夜SAYO 【ぬいぐるみ旅行祭】【VOICEVOX旅行】』という新米マスターさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

東武動物公園へ遊びに行ってきました 今回かべお様主催のぬいぐるみ旅行祭に参加させていただいてます ぬい撮りって普段やらないのでいい経験になりました

東武動物公園へ行くため埼玉県の宮代町を訪れた投稿者の新米マスターさん。

駅前では、転轍機という装置や線路の跡を発見。2004年まで機関車や貨車の整備工場があった名残だそうです。

宮代町役場には、かつて東武鉄道で走っていた機関車がありました。

そうして東武動物公園に到着。東武動物公園は、1981年に東武鉄道創立80周年の記念事業として開園したと新米マスターさん。

そして、6月28日までTVアニメ『銀魂』とコラボ中です。

園内には可愛らしい機関車のパークラインが走っていました。

入ってすぐのボリビアリスザルの展示は立体的。ロープからロープへと飛び移るシーンを見ることができました。

フタコブラクダは動かずにジッとしています。

ネコ科の動物ゾーンではホワイトタイガーをカメラ目線で撮影。会えるのを楽しみにしていたそうです。

ライオンはリラックスしていましたが、アムールトラは隠れ気味でした。

新米マスターさんはカンガルーの座り方が人間くさく感じて好きだそう。

ここで注目したのはカンガルーの名前。命名者にドラクエ好きがいそうです。

シマフクロウはずっと鳴いていました。

バードドームのオシドリたち。仲の良い夫婦を表す「おしどり夫婦」の由来となった鳥ですが、実際は1年ごとにペアを変えるのだそうです。

色々回ったところで遊園地エリアへ。観覧車に乗ることにします。

新米マスターさんが乗ったゴンドラには土方十四郎が大きく描かれていました。

下を見ると、東武動物公園の45周年を記念したフラワーアートが。

頂上からの景色です。ここまで来ると園内の広さを感じたそうです。

駅から楽しみつつ訪れた東武動物公園。新米マスターさんの1日の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。

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