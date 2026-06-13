照明を落としたムーディーな雰囲気のジャズコンサート。聞こえてくるのは――。普段、お出かけや外食がなかなか難しいという医療的ケアや障害のある人にも一緒に楽しんでほしい。そんな願いから実現したものだったんです。

■家族に届いた“特別な招待”

湧水町の幼稚園に通う外村 優翔くん5歳。水頭症という先天性の病気で生後2か月で気管切開しました。

週に1度通う幼稚園では看護師が付き添いたんの吸引などを行います。優翔くんのご飯は、お母さんが手作りしたミキサー食。チューブを通し胃に直接注入します。自宅や病院以外に幼稚園という世界が広がったことで、自分の意思を示したり、おまるで用を足したり少しずつ出来ることが増えてきました。

県内で在宅で暮らす医療的ケア児は約340人。5年前の調査と比べ100人増えました。5年前に医療的ケア児等支援法が施行され、学校や保育園などでの受け入れも少しずつ進んではいるものの、肩身の狭い思いをすることもまだ多いようです。

（優翔くん母・順子さん）

「吸引があったりするから、周りに迷惑かなとか。ちょっと大きな声を出してしまったりとか、バギーが大きいから通路をふさがないかなとかいろいろ考えて…。なかなかオープンなところへ行くのは、こちらも勇気がいるというか、迷惑じゃないかなと思ってなかなか行けない」

そうしたなか、今月、城山ホテル鹿児島で開かれるジャズコンサートに家族で招待されました。



（優翔くん母・順子さん）

「ウキウキしますよね。いつも家か病院かリハビリかみたいな。そんな毎日で終わっていくので本当楽しみ」

コンサート当日――。鹿児島市にも、お出かけの準備をする家族がいました。



柿内瑛斗くんは生後5か月の時、不慮の事故で低酸素脳症となり脳に障害が残りました

（瑛斗くん母・祥子さん）

「持って行くのは、この荷物とモニターもですね。これはもう瑛斗だけの荷物」



たんの吸引器や人工呼吸器にバッテリー。車に大量の荷物を積み込んで向かった先は…。城山ホテル鹿児島です。

■コンサートが生んだ特別な時間

（瑛斗くん母・祥子さん）

「見えるかな？すごいね」



家族5人揃ってのお出かけは半年ぶりだと言います。ロビーには、コンサートに招かれた医療的ケア児や家族が集まりました。

久しぶりのお出かけにワクワクする優翔くんの姿も。



（優翔くん母・順子さん）

「今日は、3人お揃いです。声が出てるね。お友達もいたね。良かったね。楽しみだ」

コンサートは、一般のお客さんと共に円卓を囲み、フルコースのディナーつきです。口から食べることのできない子どものため、ミキサー食も用意されていました。こうした対応が可能なレストランやホテルは、まだ限られていると言います。

（優翔くん母・順子さん）

「前菜、マグログリル、スモークサーモン。ちゃんと聞いてるね。食べたことない物ばかりだね」



5歳の優翔くん、生まれて初めて病院以外での「外食」です。

（優翔くん母・順子さん）

「楽しみだね いただきまーす。前菜でーす」



親子3人で同じものを食べられる幸せ。



（優翔くん母・順子さん）

「初めて食べるもんね。こんなの食べたことないでしょう」

優翔くんも感じているようです。



（優翔くん母・順子さん）

「おいしい？おいしいよね。よかった」



両親や兄弟も食事や会話をゆっくり楽しみます。

照明が落ち、いよいよコンサートが始まりました。阿久根市出身の歌手、西村知恵さん。東京に拠点を置き、児童養護施設や障害者施設への慰問などボランティア活動にも力を入れています。パワフルながら艶のあるその歌声と生演奏に会場中が一気に引き込まれます。

命を守る機械の音がなることや、自由に声を出す人もいること。開演前のアナウンスや西村さん自身が触れることで誰もが居心地の悪い思いをしない温かい空間が生まれていました。

音楽が好きな優翔くんに、いろんな経験をさせてあげたい。両親の夢も、ひとつ叶いました。



（優翔くん母・順子さん）

「声が出たり、笑ったりしてました。こんな音響もよくて、こんなの本当はじめて。ゆうくんびっくりしたね。照明もすごいし音もすごいし。記念日です。本当、コンサート記念日です」

（瑛斗くん父・一也さん）

「リラックスしている心拍数だった。体全体で受け止めているのかなって 、目もキラキラして何なに？って感じで聞いていた」

（瑛斗くん姉・瑚子さん）

「すごい元気がでた。なかなか、みんなで食べる機会が無かったので、全員でおいしい物を食べられてうれしい」

（西村知恵さん）

「自分の言葉で自分の感情を伝えることができない医療的ケア児の車椅子のお子さんたちは、何を感じていらっしゃるかは、表情を見るとお母さんたちがすぐ分かるんですよね。その子どもたちの表情の変化で日頃頑張っているお母さんたちが疲れが癒えたりとか一緒にこれをまた共有できたっていう幸せが生まれたりとかその雰囲気がやっぱり伝わってくるので、やっぱり意欲をかきたてられるそのもの愛をもらってるという感じ」

特別な体験をプレゼントした西村さん。でも、これが特別ではなくなることを願っています――。



（西村知恵さん）

「5年後、10年後は『もう一切医療的ケア児の方がお見えなので』そういうアナウンスもなしで、そういうのは当たり前だよねって、そういう鹿児島になってもらえたら、日本になってもらえたらやった！って感じ」

（KYT news.everyかごしま 26年5月21日放送）