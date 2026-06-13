宗教ごとの火葬の仕方とは？神式・キリスト教式の火葬の違いを解説【増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック】

宗教ごとの火葬の仕方とは？神式・キリスト教式の火葬の違いを解説

神式・キリスト教式の火葬

神式の火葬祭

神式では、火葬前に炉前で「火葬祭」という儀式を行います（→P74）。火葬が終わると墓所に向かい「埋葬祭」を行うのが正式ですが、近年は遺骨を自宅へ戻し、五十日祭まで安置することが多くなっています。

火葬場から帰った人は、「帰家修祓の儀」で身を清めてから家に入ります。その後、祭壇に遺骨を安置し、仏式の還骨法要にあたる「帰家祭」を行います。最後に手伝ってくれた人への慰労のために直会を催します。

キリスト教式の火葬祭

キリスト教のお葬式は土葬が前提なので、火葬後の儀式はとくにルールはありませんが、一般的な流れは次の通りです。

カトリックでは、火葬の直前に神父による不祷、聖歌斉唱などを行います。神父がいない場合は聖書を朗読後に聖歌斉唱するだけのケースもあります。

プロテスタントは、火葬場で賛美歌斉唱し牧師による祈祷を行います。遺骨は自宅に安置し、賛美歌を歌い、祈りを捧げます。

神式・キリスト教式の火葬までの流れ

神式

火葬祭では、炉前に霊璽、遺影、榊（さかき）などを置きます。斎主が祭詞奏上の後、一同で拝礼し、喪主から順を追って玉串奉奠を行います。

家に入る前に帰家修祓の儀を行うので、手水（ちょうず）と塩を用意しておきましょう。遺骨を仮霊舎（かりのみたまや）に安置し、帰家祭を行ったら、手伝ってくれた人への慰労と感謝を込めて直会を催します。

①火葬祭

炉前に祭壇を設置し、斎主が祭詞奏上し、玉串奉奠を行う。

②火葬・収骨

仏式と同様に行う（⇒P74）。

③帰家修祓の儀

火葬場から帰ったら身を清め、斎員がいる場合はお祓いを受ける。

④帰家祭

仮霊舎に遺骨と霊璽を安置し、順を追って玉串奉奠を行う。

⑤直会の儀

斎主、斎員、親族、会葬者を酒食でねぎらう。

キリスト教式

①最期の祈り

カトリック：神父による祈祷、聖歌斉唱など。神父がいない場合、聖書朗読後に聖歌斉唱するだけのケースもある。

プロテスタント：賛美歌斉唱、牧師による祈祷、献花などを行う（⇒P74）。

②火葬・収骨

収骨は、仏式とちがい、1人ずつ順番にお骨を骨壺に入れていく。

③茶話会

お酒は出さず、茶菓子でもてなす。

※上記の流れは一部省略したもの。また、地域や宗派によって内容が異なる。

【出典】『増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック』著：奥田 周年