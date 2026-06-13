池江璃花子選手 （C）ORICON NewS inc.

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　競泳選手の池江璃花子（25）が11日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈ルックのお出かけコーデを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】バッグには“ラブブ”！ミニ丈ルックのお出かけコーデ披露の池江璃花子

　池江は「THE MONSTERS 10周年記念展 東京行ってきました」と報告。「モンスターズの始まりと世界観を知れてとても楽しかったです。あと、ぜんぶめちゃかわだった」と感想を伝え、人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」のぬいぐるみをバッグに付けた私服姿を公開した。

　写真では、抜群のプロポーションが際立つミニ丈のボトムスを着こなし、展示会を満喫するリラックスした表情を見せた。

　コメント欄には「かわいい」「めちゃくちゃ素敵すぎる」「モデルのスタイルですね」「足めちゃ長い」「おしゃれさん」などと、さまざまな声が寄せられている。